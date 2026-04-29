Wines of Argentina renueva su Directorio y refuerza su estrategia global hacia 2030

Wines of Argentina (WofA) , la organización encargada de promover el vino argentino en los mercados internacionales, celebró su Asamblea General Ordinaria y eligió el Directorio que conducirá la institución durante el período 2026-2028. Lucas Löwi , de Bodega Terrazas de los Andes , asumió la presidencia (en reemplazo de Alejandro Vigil ), mientras que Sofía Pescarmona , de Bodega Lagarde , fue designada vicepresidenta .

Desde la entidad reafirmaron que la renovación de autoridades no implica un cambio de rumbo, sino la profundización de una agenda estratégica que combina premiumización , digitalización y sostenibilidad como ejes centrales de la proyección internacional de la vitivinicultura argentina .

La nueva conducción continuará el plan trazado en 2024, cuyas metas son de largo alcance: triplicar la participación del vino argentino en los mercados clave antes de que concluya la década. Para alcanzar ese objetivo, WofA mantendrá su presencia activa en los mercados de Estados Unidos, Brasil , Canadá, Europa y Asia , regiones que concentran la mayor parte del consumo global de vinos de calidad y donde la marca país debe competir con propuestas consolidadas de Francia, Italia, España y Chile , entre otras.

El nuevo Directorio también tendrá a su cargo la implementación de una narrativa comunicacional renovada , identificada bajo el concepto The Wine for Now , pensada para reposicionar la imagen del vino argentino ante audiencias internacionales que han transformado sus hábitos de consumo en los últimos años. La propuesta busca conectar con consumidores más jóvenes y exigentes , para quienes la identidad, la procedencia y los valores productivos de una etiqueta pesan tanto como su calidad técnica.

vigil-lowi-1b Cambio de mando en Wines of Argentina, Alejandro Vigil presidente saliente y el nuevo responsable Lucas Löwi de Terraza de los Andes

Wines of Argentina, énfasis en el profesionalismo institucional

En su discurso de asunción, Löwi subrayó que el desafío central de su gestión será convertir la inteligencia de mercado en una herramienta directa al servicio de la rentabilidad de las bodegas socias. "Estamos comprometidos a profundizar el profesionalismo de la gestión, donde la inteligencia de mercado sea el puente directo hacia la rentabilidad y la competitividad real de nuestras etiquetas", señaló el flamante presidente, quien además destacó la importancia de construir una institución capaz de anticiparse a las tendencias globales en lugar de simplemente reaccionar ante ellas.

La referencia no es menor. El mercado internacional del vino atraviesa una transformación estructural: el consumo per cápita cae en varias economías desarrolladas, mientras crece la demanda de vinos premium y la preocupación por la sostenibilidad ambiental gana terreno entre los compradores de los segmentos más altos. En ese contexto, la capacidad de leer con anticipación los movimientos del mercado se ha convertido en una ventaja competitiva determinante para las bodegas exportadoras.

Por su parte, Pescarmona puso el acento en la dimensión colectiva del trabajo institucional. "Creo profundamente en el valor del trabajo colectivo para continuar posicionando al vino argentino en el mundo desde nuestra identidad, nuestro paisaje y la calidad de quienes lo hacen posible", expresó la vicepresidenta, en una declaración que alude tanto a la diversidad geográfica de las regiones vitivinícolas argentinas como al capital humano que sostiene la industria.

Sostenibilidad como motor competitivo

Uno de los pilares que la nueva conducción mantendrá sin modificaciones es Red Sustenta Vitis, el programa de sostenibilidad de WofA financiado por la Unión Europea. La iniciativa opera como un diferenciador competitivo en mercados donde las exigencias ambientales son cada vez más estrictas, tanto desde la regulación como desde la demanda del consumidor final. La continuidad del programa refleja la convicción de que la sostenibilidad no es solo una tendencia de comunicación, sino una condición estructural para el acceso sostenido a los mercados más exigentes del mundo.

La estrategia de WofA también prevé el desarrollo de programas que combinen oportunidades comerciales concretas para las bodegas con componentes educativos dirigidos a los actores clave de la industria: importadores, distribuidores, sommeliers y periodistas especializados. El objetivo es que los mensajes institucionales lleguen con mayor profundidad y eficacia a quienes, en definitiva, construyen la reputación de un vino ante el consumidor final.

La composición del nuevo Directorio

El Directorio quedó integrado por representantes de algunas de las bodegas más relevantes del país. Ramiro Barrios, de Clos de los Siete, ocupa la Secretaría, mientras que Patricia Freuler de Ortiz, de Fincas Patagónicas Bodega Tapiz, ex presidente de Bodegas de Argentina, asume la Prosecretaría. La Tesorería recayó en Mauricio Boullaude, de Barbarians, y la Protesorería en Ana María Correas, de Kaiken.

Entre los directores titulares figuran Tiburcio Benegas de Bodegas Benegas, Eduardo Quinto Pulenta Sagui de BYV Hugo y Eduardo Pulenta, Victoria Acosta de Trivento, Guillermo Barzi de Humberto Canale, Pablo Aranda Hynes de Grupo Avinea-Bodega Argento, Gustavo Arroyat de La Rural, Lucía Romero de Uvas del Valle, Alberto Arizu de Leoncio Arizu, Leandro Bastias de Bodegas Budeguer y Daniel Gómez de Tittarelli Vit. y Oliv.

Los directores suplentes para este período serán Alejandro Vigil, Carina Valicati, Gaspar Travaglini y Juliana del Águila.

La amplitud y diversidad del Directorio, que reúne a bodegas de distintas escalas, regiones y perfiles comerciales, refleja el carácter federal que WofA aspira a proyectar hacia los mercados internacionales: una industria que no habla con una sola voz, pero que comparte una identidad común y una estrategia colectiva de largo plazo.