Mendoza difundió su trabajo sobre minería sustentable y energía en la Expo EFI 2026

La provincia de Mendoza estuvo presente en una nueva edición de la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI) en Buenos Aires para difundir las políticas acerca del desarrollo minero, energético e industrial. Autoridades gubernamentales participaron del panel “ Minería : la visión de las provincias”, junto con sus pares de Catamarca, San Juan, Salta.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , estuvo en el evento y manifestó que el desarrollo minero y energético debe darse de forma regional a lo largo de la Cordillera de los Andes , dado que trasciende fronteras geográficas y políticas. Además, aclaró que estos procesos requieren tiempo, inversión y planificación, pero que ya generan impacto económico en los territorios .

El trabajo de la provincia tanto en minería como en energía, con foco en el desarrollo de recursos, cuidado ambiental, modernización y participación ciudadana. “Tenemos que empezar a pensar en términos de regionalismo, porque esa mirada integrada es la que va a agregar valor a estas industrias, que claramente van de la mano”, aseguró Latorre.

Uno de los ejes de intervención mendocina fue el desarrollo de infraestructura como base para ampliar la capacidad productiva y acompañar el crecimiento de la actividad, como por ejemplo en caminos y energía, para integrar sectores productivos y logísticos.

El desafío no es solo construir, sino integrar: no podemos pensar en líneas férreas ni en conectividad sin articular las economías regionales y entender los flujos de proveedores y exportaciones. El desafío no es solo construir, sino integrar: no podemos pensar en líneas férreas ni en conectividad sin articular las economías regionales y entender los flujos de proveedores y exportaciones.

Además, resaltó que actualmente el ojo está puesto en el financiamiento, dado que existen lo fondos a nivel internacional, pero para que lleguen a la provincia es necesario desarrollar las ideas de proyectos, para que se concreten de forma rápida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ExpoEFI/status/2049217361371070894&partner=&hide_thread=false MINERÍA La visión de las provincias

Sofía Diamante - La Nación



Jimena Latorre - Min. de Energía y Ambiente del Gob. de Mendoza

Teresita Regalado - Min. de Minería de Catamarca

Gustavo Marcelo Carrizo - Secretario de Minería de Salta

Juan Pablo Perea - Min. de Minería de San Juan pic.twitter.com/u1y6TulmIx — Expo EFI (@ExpoEFI) April 28, 2026

Las provincias y la construcción de políticas de largo plazo

Durante el panel, los representantes de otras provincias compartieron sus enfoques sobre el desarrollo minero. “En San Juan, la minería es una política de Estado sostenida en el tiempo. Tenemos un presente consolidado en el oro y un futuro claramente marcado por el cobre, donde concentramos una gran parte de la oferta del país”, sostuvo el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea.

Por su parte, el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, destacó el crecimiento del sector en su provincia: “La minería es parte de nuestra identidad y de nuestra política pública. Hoy contamos con 45 proyectos de litio, 25 metalíferos y un liderazgo histórico en boratos, lo que nos permitió que el complejo minero exportador se ubique por primera vez como el principal sector de exportación de la provincia”.

En tanto, la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, puso el foco en el vínculo con la sociedad y el control ambiental: “En Catamarca trabajamos de manera permanente en mejorar el vínculo con la sociedad, incorporando a las comunidades en los procesos de decisión, monitoreo y evaluación de los proyectos. Desde los años 90 implementamos un sistema en el que el Estado no solo controla, sino que también replica los monitoreos ambientales que realizan las empresas, especialmente en recursos críticos como el agua”.