PSJ Cobre Mendocino participó del Andrean Capital Forum y detalló los avances mineros

PSJ Cobre Mendocino participó del Andrean Capital Forum y el presidente de la empresa Fabián Gregorio presentó el estado del avance del proyecto de extracción de cobre y la estrategia de desarrollo. En el encuentro estuvieron inversores internacionales, bolsas de valores y diferentes actores del mundo minero y de las finanzas.

El evento reunió durante dos jornadas a referentes de los sectores público , financiero y minero, con el objetivo de conectar proyectos de la región andina con inversores globales y promover estándares de gobernanza y financiamiento internacional .

Andean Capital Forum, PSJ Cobre Mendocino CEO y presidente, Fabián Gregorio Andean Capital Forum reunió a representantes del mundo minero. PSJ Cobre Mendocino

Qué dijo el presidente de PSJ Cobre Mendocino en el Andrean Capital Forum

Gregorio destacó que PSJ Cobre Mendocino es una iniciativa que está en marcha con respaldo técnico, institucional y social. En ese sentido, remarcó que se trata de un proyecto que atravesó un proceso largo, exigente y profundamente validado.

El titular de la empresa dijo que el proyecto minero, ubicado en Uspallata, avanza de manera concreta en todos los frentes necesarios para transformar la iniciativa en una realidad, con una planificación ordenada y respetando cada una de las etapas técnicas y regulatorias que demanda su desarrollo.

PSJ Cobre Mendocino ya ha formalizado su presentación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta orientada a brindar estabilidad y previsibilidad para proyectos productivos de gran escala en Argentina. Según se explicó durante la exposición, este régimen ofrece condiciones de mayor certidumbre en materia fiscal, cambiaria y jurídica. La iniciativa contempla una inversión estimada de 630 millones de dólares para la etapa de construcción.

Además, Gregorio destacó la incorporación de Royal Bank of Canada (RBC), como agente financiero. La entidad tendrá a su cargo la estructuración del financiamiento y la selección de oferentes interesados en participar del desarrollo del proyecto.

Andean Capital Forum, PSJ Cobre Mendocino CEO y presidente, Fabián Gregorio El evento se enfocó en las finanzas e inversiones mineras. PSJ Cobre Mendocino

Últimos avances de PSJ Cobre Mendocino

Como parte de los avances técnicos en curso, también se presentó el desarrollo de la campaña de perforaciones in-fill, iniciada en el pasado marzo. Estas tareas forman parte de los estudios técnicos previos a la construcción y tienen como objetivo mejorar la precisión de la información geológica del yacimiento.

La campaña contempla un total de 28 perforaciones, que representan unos 12.000 metros, y apunta a avanzar en la conversión de recursos inferidos a medidos para precisar la información ya existente y fortalecer el diseño final.

“Todo el equipo de PSJ trabaja de manera intensa en todas las áreas clave, desde la planificación técnica y el desarrollo comunitario hasta el financiamiento y el cumplimiento de estándares internacionales, con el objetivo de iniciar la construcción en 2027”, destacó el CEO.