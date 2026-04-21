Roberto Cacciola advirtió que la minería debe mostrar beneficios concretos para sostener la licencia social

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, participó el Andean Capital Forum, en Mendoza.

En el marco del Andean Capital Forum 2026, que se desarrolla en Mendoza, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, puso el foco en el potencial del sector para generar empleo , desarrollo de las comunidades, inversiones. A la vez que remarcó la necesidad de avanzar con resultados concretos que consoliden ese proceso y sostengan el acompañamiento social a la minería .

Luego de exponer sobr el panorama de inversión en la región andina durante la apertura del Foro , Cacciola dialogó con Sitio Andino , el referente empresario destacó que Argentina atraviesa un momento clave para la minería , con un escenario de fuerte interés internacional y un volumen de inversiones proyectadas sin precedentes, impulsadas por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

La Provincia de Mendoza se posiciona como hub financiero de la minería en el Andean Capital Forum

Sin embargo, advirtió que "la única forma de que la gente crea en la minería es que empiece a ver los beneficios" . Por eso, advirtió que "no se necesitan anuncios grandilocuentes permanentemente", pero destacó la necesidad de "comunicar".

"Los inversores van a invertir un montón de plata y recién dentro de un montón de años van a tener el recupero. Pero la gente se tiene que beneficiar ya, quiere cosas tangibles. Son tiempos distintos", sostuvo el presidente de CAEM.

Una oportunidad para el desarrollo y el empleo

Cacciola señaló que el país cuenta con condiciones únicas para impulsar la actividad minera, especialmente por la disponibilidad de recursos aún no explotados, lo que despierta el interés de inversores a nivel global.

En ese sentido, subrayó que el desarrollo del sector puede convertirse en un motor de crecimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales.

“Estamos viviendo una gran oportunidad, con un nivel de inversión que no tiene antecedentes en Argentina”, afirmó.

"Quienes están a favor de la minería quieren trabajo, mejores condiciones de vida, salario en blanco, un sistema de salud que les de seguridad, mandar a sus hijos a la universidad", evaluó.

Mostrar avances para consolidar el proceso

El titular de la CAEM planteó que uno de los principales desafíos es lograr que esa oportunidad se traduzca en beneficios visibles para la población, especialmente en provincias como Mendoza, donde la actividad comienza a dar sus primeros pasos.

“El camino es ir mostrando resultados concretos, aunque sean iniciales, que permitan que la gente vea el impacto positivo”, explicó.

Y agregó: “La única forma de consolidar este proceso es que el desarrollo se refleje en trabajo, en actividad económica y en oportunidades para las comunidades”, dijo y enfatizó en el desarrollo de la infraestructura, como caminos, líneas eléctricas, etc.

21 de Abril de 2026, ANDEAN CAPITAL FORUM, foro de minería en el Bustelo, Roberto Cacciola, presidente CAEM Roberto Cacciola, presidente de CAEM, presente en el Andean Capital Forum. Foto: Cristian Lozano

Proyectos que pueden traccionar el crecimiento

En ese marco, Cacciola destacó la importancia de impulsar proyectos que ya se encuentran en etapas más avanzadas, como PSJ Cobre Mendocino, ya que pueden generar un efecto demostración en el corto plazo.

Este tipo de iniciativas, explicó, permiten comenzar a activar empleo, dinamizar la cadena de valor y fortalecer el entramado productivo local.

Un escenario favorable para Mendoza

Finalmente, Cacciola consideró que Mendoza tiene condiciones para integrarse de manera progresiva al desarrollo minero nacional, en un contexto donde la actividad gana protagonismo.

“El desafío es aprovechar esta oportunidad y hacerlo de manera responsable, generando empleo y desarrollo para la provincia”, concluyó.

Post aprobación de la Ley de Glaciares

En tanto, el presidente de CAEM se refirió a la reciente modificación de la Ley de Glaciares: "Nos pone contentos su aprobación, lo necesitamos, pero nos genera un gran compromiso: demostrar qué hay después".