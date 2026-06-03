El informe que revela qué puede aportar la industria argentina a la minería y dónde están las mayores oportunidades

Un informe muestra dónde están las mayores oportunidades para provincias como Mendoza, que busca posicionarse con el desarrollo de proyectos de cobre.

a discusión sobre la minería argentina ya no gira únicamente en torno al cobre o el litio. Con inversiones proyectadas por más de US$ 50.000 millones para las próximas décadas , el desafío pasa por construir una cadena de valor minera capaz de integrar a proveedores nacionales y generar desarrollo industrial en las provincias

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentaron un estudio junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que marca oportunidades y brechas para que la industria nacional se integre a la cadena de valor minera . Mendoza aparece ante una ventana clave por el avance del cobre, pero el desarrollo local no será automático.

La minería argentina ingresó en una etapa decisiva. Ya no se discute únicamente el potencial geológico del país ni la magnitud de las inversiones que podrían llegar de la mano del litio, el cobre, el oro y otros minerales críticos. La pregunta que empieza a ordenar la agenda productiva es otra: cuánto de ese desarrollo quedará efectivamente dentro del entramado industrial argentino y cuánto será capturado por proveedores del exterior.

Ese fue el eje de la jornada en la que se presentaron avances del estudio “Oportunidades y desafíos para la industria en la cadena de valor minera” , un relevamiento que buscó identificar las capacidades productivas existentes en el país, las brechas que aún enfrenta la industria nacional y los sectores con mayor potencial para integrarse a una cadena de valor que será estratégica en los próximos años.

La discusión aparece en un contexto marcado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que aceleró expectativas sobre proyectos de gran escala. Sin embargo, el propio sector empresario advierte que la llegada de capitales no garantiza, por sí sola, desarrollo industrial, empleo local ni fortalecimiento de proveedores. Para que eso ocurra, sostienen, hace falta planificación, financiamiento, certificaciones, capacitación y coordinación temprana entre empresas mineras, provincias, cámaras industriales y pymes.

Del consenso social al desarrollo de proveedores

En la apertura, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el debate minero debe pasar de la idea de “licencia social” a una instancia más amplia de consenso social. Según explicó, la sociedad debe comprender no sólo el impacto de los proyectos extractivos, sino también el efecto económico que la minería puede generar alrededor suyo.

709266621_1411227077696430_1104506043017304897_n Franco Mignacco, presidente del Departamento Minero de la UIA; Martín Rapallini, presidente de la UIA; y Roberto Cacciola (virtual), presidente de CAEM.

El concepto es central. La minería no se limita al empleo directo dentro de un yacimiento.

Por cada puesto formal en una empresa minera se generan otros empleos indirectos e inducidos vinculados a transporte, construcción, mantenimiento, gastronomía, hotelería, logística, metalmecánica, ingeniería, servicios ambientales, seguridad, energía y múltiples actividades complementarias.

Allí está, precisamente, el mayor potencial para provincias como Mendoza. Con proyectos de cobre que buscan avanzar hacia etapas de explotación y con una base industrial ya existente en sectores como metalmecánica, servicios técnicos, construcción, energía y transporte, la provincia tiene una oportunidad concreta para insertarse en la cadena de valor. Pero también enfrenta una advertencia: si los proveedores locales no llegan a tiempo, otros ocuparán ese lugar.

El mapa de oportunidades: 73 rubros con oferta nacional

Uno de los principales aportes del estudio fue el denominado “semáforo de oportunidades”, una herramienta que permite distinguir dónde existen capacidades productivas locales y dónde persisten dependencias del exterior.

El relevamiento identificó oferta nacional en 73 de los 91 rubros de demanda minera analizados, distribuidos en 16 jurisdicciones del país. Es decir, Argentina ya cuenta con una base industrial sobre la cual trabajar.

Entre los sectores con mayor presencia local aparecen servicios de topografía y cartografía, geología, hidrología, ingeniería de proyectos, perforación, estructuras metálicas, módulos habitacionales, hormigón, tuberías, sistemas eléctricos, consumibles industriales, tratamiento de aguas, indumentaria de seguridad, autopartes, repuestos, logística y servicios asociados a la operación minera.

También se destacan capacidades heredadas de otros sectores productivos, como oil & gas, energía, construcción, industria automotriz, metalmecánica y nuclear. Esa experiencia puede ser aprovechada por la minería, siempre que las empresas logren adaptar sus procesos a los estándares técnicos, ambientales, laborales y de seguridad que exige la actividad.

Las brechas: maquinaria pesada, insumos críticos y escala

El diagnóstico también marca límites claros. Las zonas en rojo del semáforo muestran rubros donde la participación nacional todavía es baja o inexistente.

Entre las principales brechas aparecen instrumentos especializados de exploración, plataformas de perforación, maquinaria pesada para construcción, equipos móviles de gran porte, chancadoras, molinos SAG, hornos fundidores y tecnología de alta complejidad.

También hay faltantes en insumos estratégicos como cianuro, soda ash, explosivos, neumáticos OTR y algunos reactivos químicos esenciales.El problema no es sólo productivo. En muchos casos, las empresas locales deben superar barreras de escala, financiamiento, certificaciones internacionales y acceso a información técnica.

Las mineras trabajan con procesos auditables, estándares globales y exigencias muy estrictas. Para una pyme, ingresar a esa cadena requiere inversión previa, homologaciones, capacidad de respuesta y espalda financiera.

Por eso, el estudio advierte que el desarrollo de proveedores no ocurrirá de manera espontánea. No alcanza con que haya proyectos mineros. Hace falta anticiparse a los cronogramas de inversión, conocer qué demandará cada etapa y preparar a las empresas antes de que comiencen las grandes compras.

Construcción y operación: dos momentos distintos

El trabajo presentado por UIA y CAEM distingue dos etapas clave: construcción y operación.

Durante la construcción, los proyectos demandan obra civil, ingeniería, movimiento de suelos, montaje, acero estructural, hormigón, campamentos, transporte, logística, instalaciones eléctricas y servicios de apoyo. Es una etapa intensiva en inversión y de alta velocidad, donde cada demora puede representar costos millonarios.

En ese momento, las compañías suelen apoyarse en grandes contratistas EPC, encargados de ingeniería y construcción. Para los proveedores locales, el desafío es integrarse tempranamente a esas redes, cumplir requisitos técnicos y demostrar capacidad de entrega.

La operación, en cambio, abre otra ventana. Allí el foco pasa a la continuidad del suministro. La mina no puede detenerse. Aparecen entonces oportunidades para talleres cercanos, mantenimiento industrial, repuestos, servicios técnicos, transporte, energía, combustibles, reactivos, neumáticos, seguridad, alimentación, hotelería y logística permanente.

En esta fase, la cercanía territorial puede ser una ventaja competitiva. Un proveedor local puede responder más rápido, reducir tiempos de entrega y ofrecer asistencia posventa inmediata. Pero para eso debe cumplir estándares internacionales.

Los cuatro anillos para abastecer a la minería

Uno de los puntos más importantes de la estrategia presentada es el esquema de “anillos geográficos”. La idea parte de una premisa: “sin territorio no hay minería”.

El primer anillo corresponde al área de influencia directa del yacimiento. Allí se busca priorizar proveedores, trabajadores y servicios de las comunidades cercanas.

El segundo anillo abarca al resto de la provincia donde se desarrolla el proyecto. Para Mendoza, este nivel es clave: significa pensar cómo las capacidades industriales del Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco o el Sur pueden vincularse con proyectos ubicados en zonas cordilleranas.

El tercer anillo incorpora al resto del país, donde aparece la posibilidad de integrar proveedores nacionales de distintas provincias.

El cuarto anillo queda reservado para el resto del mundo y las importaciones, especialmente en rubros donde Argentina todavía no tiene capacidad instalada o donde la tecnología requerida no se produce localmente.

El esquema busca evitar una falsa dicotomía entre minería e industria. La oportunidad no está sólo en extraer minerales, sino en construir alrededor de esa actividad una red de empresas competitivas, capaces de abastecer al mercado local y, eventualmente, exportar servicios y tecnología.

La magnitud de la demanda

Las proyecciones del estudio muestran la escala del desafío. En litio, los proyectos analizados representan inversiones por aproximadamente US$ 15.000 millones y una capacidad de producción cercana a las 400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

proyecciones litio

En cobre, las estimaciones son aún mayores: inversiones por unos US$ 40.000 millones y una producción potencial superior a 1,25 millones de toneladas anuales de cobre fino hacia 2040.

Sólo durante la construcción de los proyectos modelo relevados, la demanda anual podría incluir 200.000 metros cúbicos de hormigón, 45.000 toneladas de acero estructural, 300 kilómetros de tuberías, siete millones de metros cúbicos de movimiento de suelos y cerca de 1,7 millones de horas hombre de ingeniería.

proyecciones cobre

Durante la operación, los requerimientos se multiplican en energía eléctrica, combustibles, reactivos químicos, mantenimiento, repuestos, transporte, logística y servicios especializados.

Mendoza ante una oportunidad concreta

Para Mendoza, el debate tiene una lectura particular. La provincia busca consolidarse dentro del nuevo mapa minero argentino, especialmente a partir del avance de proyectos de cobre. Pero el impacto económico no dependerá únicamente de que los proyectos se aprueben o consigan financiamiento.

La verdadera discusión será qué parte de esa demanda podrá ser abastecida por empresas mendocinas. Allí entran en juego la metalmecánica, la construcción, los servicios de ingeniería, la logística, la energía, la capacitación técnica y la articulación público-privada.

La provincia tiene ventajas: ubicación estratégica, tradición industrial, cercanía con la cordillera, universidades, institutos técnicos y experiencia en otros sectores complejos. Pero también deberá trabajar sobre sus brechas: escala empresaria, financiamiento, certificaciones, asociatividad y formación de recursos humanos.

El mensaje que dejaron UIA y CAEM es claro: la minería puede convertirse en un motor de desarrollo federal, pero sólo si las provincias y sus proveedores se preparan antes de que la demanda explote.

Conducta empresarial responsable

La jornada también incluyó el lanzamiento, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), CAEM y organismos de cooperación, de un curso abierto y gratuito sobre Conducta Empresarial Responsable en Minería.

La iniciativa apunta a promover estándares de sostenibilidad, transparencia, derechos laborales, desarrollo territorial y buenas prácticas para empresas que quieran formar parte de la cadena de valor.

No es un aspecto menor. Las compañías mineras globales exigen cada vez más trazabilidad, cumplimiento normativo, gestión ambiental, seguridad ocupacional y relaciones responsables con comunidades. Para los proveedores locales, esos criterios ya no son accesorios: son condiciones de ingreso.