Caputo anunció otro megaproyecto de litio bajo el RIGI: invertirá US$709 millones y generará más de 4.400 empleos

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto de litio bajo el RIGI.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ). El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien confirmó que la iniciativa permitirá desarrollar una planta para producir carbonato de litio en la provincia de Catamarca, con una inversión estimada en US$709 millones .

Se trata del proyecto de la sucursal dedicada de LIEX S.A. , que estará ubicado en el Salar Tres Quebradas , en la localidad de Fiambalá. Según informó el funcionario, la inversión contempla tanto la construcción como la operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio .

Además de la planta industrial, el emprendimiento prevé la ejecución de obras complementarias necesarias para la explotación del recurso.

Entre ellas se incluyen pozos de extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, infraestructura industrial y obras de control de inundaciones, entre otras instalaciones vinculadas al funcionamiento del complejo minero.

Caputo destacó además el impacto laboral del proyecto y aseguró que la iniciativa permitirá generar 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, distribuidos entre las etapas de construcción y operación.

El RIGI sigue sumando proyectos

La aprobación se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos considerados estratégicos.

En los últimos meses, el régimen incorporó nuevas iniciativas vinculadas a la minería, la energía y la infraestructura, consolidando inversiones por miles de millones de dólares en distintas provincias argentinas.