Mendoza será sede de un foro clave para conectar proyectos mineros con inversores

Mendoza viene participando en espacios internacionales vinculados al financiamiento minero, como el Andean Bridge, en Canadá.

Del 20 al 22 de abril, Mendoza será sede de un evento que busca meterse en un punto crítico para el desarrollo de la minería : el acceso al financiamiento . El Andean Capital Forum 2026 reunirá proyectos, fondos de inversión, bancos y actores del mercado de capitales con el objetivo de acercar recursos a proyectos de exploración de Argentina, Chile y Perú.

El foro se realizará en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz, y forma parte de la iniciativa Andean Bridge (Puente Andino), impulsada junto a la Bolsa de Valores de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la consultora IN-VR.

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La propuesta apunta a posicionar a Mendoza como un nodo de conexión entre proyectos y capital en la región andina.

Según explicó a Sitio Andino Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, la idea toma como referencia modelos internacionales como el de Vancouver, donde el financiamiento minero forma parte de un ecosistema consolidado.

“Si uno describe ese ecosistema, tranquilamente podría estar hablando de Mendoza”, señaló, al mencionar factores como la conectividad, la infraestructura, el capital humano y la cercanía con proyectos mineros de distintos países.

El concepto detrás es convertirse en un “hub financiero”, es decir, un espacio donde el contactos con los posibles inversores sea más cercano y dinámico para los proyectos.

Cómo funcionará el Andean Capital Forum

Durante tres jornadas, el Andean Capital Forum combinará exposiciones, espacios de networking y una instancia central: las sesiones de “matchmaking”, donde proyectos seleccionados se reunirán cara a cara con inversores internacionales.

La convocatoria a estos proyectos está abierta y apunta principalmente a iniciativas en fase de exploración avanzada que buscan financiamiento.

El proceso incluye evaluación técnica de los proyectos con estándares internacionales, selección de participantes y rondas de vinculación directa con fondos, bancos e inversores.

“Es como un ‘Tinder minero’: sentamos a los proyectos con los inversores y generamos el match”, graficó Piña.

Si bien el foco está puesto en la exploración, el foro no limita los minerales ni el origen de los proyectos, ya que busca una lógica regional que incluya a Argentina, Chile y Perú.

Financiamiento, el verdadero cuello de botella

“La minería necesita del mercado de capitales desde su fase más incipiente. Pero para acceder a ese financiamiento hay que generar puentes y conocimiento”, explicó Piña.

En ese sentido, el foro se enmarca en una estrategia más amplia que incluye workshops en distintas provincias y países, capacitaciones para empresas y profesionales y el desarrollo de una red regional de inversores.

Un ecosistema en construcción

Más allá del evento puntual, la iniciativa busca consolidar un ecosistema donde el financiamiento, el conocimiento técnico y los servicios especializados estén disponibles en un mismo lugar.

“Que alguien llegue a Mendoza con un proyecto y pueda encontrar en pocas cuadras abogados, financistas, brokers y conexiones con fondos internacionales”, sintetizó Piña.

En paralelo, Impulsa Mendoza avanza en la creación de un fondo de inversión orientado a la exploración minera, que aún se encuentra en proceso de aprobación.

Entre la expectativa y un proceso de largo plazo

La llegada del Andean Capital Forum pone el foco en uno de los principales desafíos del sector: lograr financiamiento para que los proyectos puedan avanzar.

En ese contexto, Mendoza busca posicionarse como un punto de conexión entre capital y oportunidades. Sin embargo, se trata de un camino de largo plazo. La construcción de un hub financiero requiere tiempo, confianza y resultados concretos.

El desafío será que estos espacios de vinculación no queden solo en el networking, sino que logren traducirse en inversiones reales que permitan que los proyectos mineros pasen del potencial a la ejecución.