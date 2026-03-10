Qué es la Nasdaq MarketSite, donde Mendoza mostró sus proyectos de minería

El Gobierno de Mendoza estuvo presente en la ceremonia de apertura del Nasdaq MarketSite en Times Square , Nueva York , en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en Estados Unidos . Se trata de uno de los actos más emblemáticos del sistema financiero internacional . Los principales clientes de esta bolsa son empresas tecnológicas , vinculadas a la minería , entre otras actividades.

"La presencia de Mendoza en este evento se enmarca en la estrategia provincial de posicionamiento internacional y promoción de inversiones , particularmente en sectores vinculados a la energía, la minería y el desarrollo de infraestructura ", indicó el Ejecutivo.

Un aliado de lujo en la cocina ¿Por qué los mejores chefs del mundo solo usan ollas de cobre?: el secreto del sabor perfecto

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , participó junto al CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña , al presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovick , y el CEO, Gonzalo Pascual Merlo ; y mantuvo reuniones con directivos de la bolsa para dialogar sobre las oportunidades de la provincia en materia de energía renovable y minería .

Este martes, el presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week , junto a gobernadores, incluido Alfredo Cornejo , que reunirá a autoridades públicas, gobernadores, inversores y representantes del sector financiero para promover al país y atraer capitales extranjeros.

Qué es el Nasdaq de Estados Unidos

El Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) es la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos, detrás de la Bolsa de Nueva York. Se caracteriza por su fuerte vinculación con compañías tecnológicas y sectores de innovación, y reúne más de 3.800 empresas que cotizan en su plataforma. Entre sus principales índices se encuentran el Nasdaq Composite y el Nasdaq-100, que agrupan a algunas de las compañías más influyentes del ecosistema tecnológico global.

Gobierno de Mendoza,Times Square, New York, Estados Unidos

La participación del Gobierno de Mendoza

Tras la ceremonia de apertura, la ministra mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de Nasdaq. Durante el intercambio se abordó la relación estratégica entre el sector tecnológico global y el desarrollo de proyectos vinculados a los recursos naturales y la transición energética.

“Los principales clientes de Nasdaq son las empresas tecnológicas, y los principales consumidores de la minería son las empresas tecnológicas. Entonces estuvimos conversando sobre cómo construir el ecosistema necesario para que se desarrollen las inversiones que permitan impulsar proyectos de minería y de energía, que son fundamentales para el crecimiento y la expansión de las empresas tecnológicas en el mundo”, señaló Latorre.

La delegación mendocina que acompaña al gobernador Alfredo Cornejo prevé presentar a potenciales inversores distintas iniciativas vinculadas a sectores estratégicos de la economía provincial, que requieren importantes niveles de financiamiento internacional para su desarrollo. La agenda incluye encuentros con representantes de fondos de inversión, bancos y operadores del mercado financiero interesados en proyectos de energía, minería, infraestructura y transición energética.