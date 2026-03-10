10 de marzo de 2026
Sitio Andino
New York

Javier Milei inaugura en Estados Unidos la "Argentina Week" junto con gobernadores aliados

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York, Estados Unidos, la inauguración de “Argentina Week 2026” con la presencia de varios gobernadores en busca de atraer inversiones al país en rubros estratégicos. Previamente, mantendrá un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

El evento está organizada por la embajada argentina en territorio estadounidense, junto con bancos internacionales, para promocionar a la Argentina en materia energética, minera y productiva. Habrá funcionarios del Gobierno nacional de primera línea y empresarios de diversos sectores que escucharán al jefe de Estado hablar de las reformas que ha impulsado.

Además, el libertario invitó a gobernadores aliados para integrar la comitiva: Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La participación de los mandatarios provinciales responde a que muchas de las inversiones que se buscan promover están vinculadas a sectores que dependen directamente de los recursos naturales de las provincias, como la minería, el desarrollo energético o la agroindustria.

La delegación también incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; al canciller, Pablo Quirno; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei fue distinguido en la ciudad de Nueva York con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la fundación Algemeiner en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la libertad y su alineamiento con el Estado de Israel. Sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, el Presidente declaró: "Vamos a ganar".

Según Noticias Argentinas, al subir al escenario de la exclusiva Gala, el mandatario pronunció un discurso de alto impacto geopolítico donde elogió la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y reafirmó el nuevo rol de la Argentina en el tablero internacional.

Javier Milei fue recibido en la Universidad Yeshiva.

Al mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaíso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

El objetivo principal de esta travesía es reforzar lazos y establecer una alianza de carácter ideológico en la región. Luego de la ceremonia, prevista para las 15, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje, informó Noticias Argentinas.

Luego, Milei viajará el 14 de marzo a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes. El encuentro tendrá 13 paneles en los que se tocarán temas como la agenda económica global hasta cuestionamientos a la izquierda.

