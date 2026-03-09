Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

Este domingo se celebró la quinta edición de los premios Cleopatra 2026, una gala que coincidió con el Día Internacional de la Mujer para homenajear a las creadoras más influyentes . Organizado por Hispa y liderado por La Jefa, el evento reconoció el talento femenino en plataformas como Twitch, TikTok e Instagram, consolidando su impacto en la industria.

La ceremonia se transmitió en vivo y contó con una alianza estratégica con Billboard, elevando el perfil de las categorías musicales . Durante la noche, figuras como Anitaquía se destacaron al recibir el máximo galardón como Streamer del Año, reafirmando su liderazgo frente a una comunidad que no para de crecer.

Entre los momentos más emocionantes, Candu Dominguez se llevó el premio en Contenido de Música , mientras que la categoría de Mejor Comunidad fue para Joana Molina. Otras ganadoras destacadas incluyeron a Celeste Anabell en TikToker de Baile y a Mel Basile, quien fue reconocida por su labor en Contenido de Maternidad.

La gala también premió a Caro Trippar como YouTuber del Año y a More como TikToker del Año, demostrando la diversidad de talentos actuales. En la categoría de Dupla del Año, las ganadoras fueron "No Pares de Volar" (NPV) , quienes celebraron junto a sus seguidores este importante reconocimiento grupal.

El impacto de la gala en las redes sociales

El evento no solo fue una entrega de estatuillas, sino un despliegue artístico con shows en vivo de Nhay Viera y sets exclusivos de DJ Brenda Mujica. Las redes sociales explotaron con fragmentos de la transmisión, especialmente durante el "Promise After Oficial", donde las protagonistas compartieron detalles íntimos de la noche.

Categorías como Contenido de Viajes, ganada por Espía por el Mundo, y Maquillaje Artístico, obtenida por Eme Makeup, mostraron que la creatividad no tiene límites. Cada mención resaltó el esfuerzo de mujeres que educan, inspiran y entretienen a millones de usuarios diariamente desde sus perfiles digitales.

Un cierre a pura música y tendencias

La jornada finalizó con un fuerte mensaje de empoderamiento, destacando categorías como Contenido Informativo ganada por Almendra Veiga y Lifestyle por Dulce Pink. Estas distinciones refuerzan la importancia de profesionalizar el trabajo de las creadoras, quienes hoy marcan la agenda cultural y mediática en todo el mundo hispano.

Con la mirada puesta en 2027, la organización celebró el éxito de esta quinta edición que logró unir a marcas como Don Rouch e Indyana con el talento emergente. El mundo digital ya espera con ansias la próxima entrega, mientras las ganadoras disfrutan de un merecido reconocimiento por su constancia y originalidad.