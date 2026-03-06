¡Esto es terrible! Una participante de Gran Hermano terminó con su pareja en pleno stream

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una participante tomó la decisión de poner fin a su relación en pleno stream , un momento que sorprendió a todos.

La participante Luana Fernández protagonizó uno de los momentos más inesperados del streaming de Gran Hermano Argentina . En medio de la transmisión, se acercó a las cámaras para hacer un anuncio personal que sorprendió tanto a sus compañeros como a quienes seguían el reality desde afuera.

Frente al stream, explicó que decidió tomar distancia de su pareja unilateralemente para priorizar su bienestar emocional durante su estadía en la casa . “Espero que le vayan a llegar ese mensaje a mi novio. Nada, yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de la casa, sea en el tiempo que sea”, expresó mirando a cámara.

Luego amplió los motivos de su decisión y señaló que busca mantener la calma mental dentro del juego . “Espero que estés bien. Gracias por tanto, gracias por todo lo que me diste, por ayudarme. Y vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos. Pero bueno”.

En ese sentido, explicó que no quiere sentirse presionada ni cargar con culpas mientras participa del reality. “Por el momento, yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo y no quiero cargar con un peso de que si en algún momento pasa algo, es decir, me siento una mierda porque no estoy cagando, me siento una mierda porque estoy sintiendo cosas por otra persona. Y que sea lo que tenga que ser porque yo lo dejo todo en las manos de destino”, agregó.

Gran Hermano Luana Fernández tiene una fuerte conexión con Franco Zunino en Gran Hermano

Finalmente, dejó en claro que su prioridad es concentrarse por completo en el juego. “Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24-7”, sentenció. Cabe recordar que, durante las transmisiones, se la ha visto mantener una fuerte conexión con Franco Zunino dentro de la casa más famosa.

