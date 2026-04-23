23 de abril de 2026
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Cuándo es el repechaje de Gran Hermano: confirmaron la fecha

El repechaje de Gran Hermano ya tiene fecha y Santiago del Moro lo confirmó en vivo. Repasá qué pasó en el reality.

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano: confirmaron la fecha

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano: confirmaron la fecha

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Santiago del Moro confirmó la fecha en la que se realizará el repechaje.

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Luego agregó: “La mala es que siempre hay muy poquitos lugares porque después está el Golden Ticket y después están los nuevos, los otros. Así que pónganle onda”, dejando en claro que el regreso será acotado y muy competitivo.

Embed - El anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

De esta manera, se confirmó que el repechaje se realizará en mayo, aunque por el momento no se informó el día exacto en el que tendrá lugar.

La novedad generó sorpresa entre los seguidores del programa, que ya empezaron a especular sobre posibles regresos. Entre los nombres que más suenan aparece Andrea del Boca, quien no descartó volver cuando fue consultada.

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