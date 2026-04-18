18 de abril de 2026
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Gran Hermano

Todo indica lo mismo: el próximo eliminado de Gran Hermano, según encuestas

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Todo indica lo mismo: el próximo eliminado de Gran Hermano, según encuestas

Todo indica lo mismo: el próximo eliminado de Gran Hermano, según encuestas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que el jueves tres participantes salieran de la placa por voto positivo, la lista de nominados quedó integrada por Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Eduardo Carrera y Nazareno Pompei, además de los fulminados Franco Zunino y Martín Rodríguez.

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En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Nazareno Pompei y Martín Rodríguez, Gran Hermano
Nazareno Pompei y Martín Rodríguez lideran el voto negativo en las encuestas

Nazareno Pompei y Martín Rodríguez lideran el voto negativo en las encuestas

Los sondeos coinciden en una tendencia clara: Nazareno Pompei y Martín Rodríguez concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos podría ser el próximo en abandonar la casa.

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