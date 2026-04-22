Personas en situación de calle: el plan de Mendoza para reforzar la asistencia en invierno.

El número de personas en situación de calle en la provincia de Mendoza creció en el último año, dejando al descubierto historias de crisis, desarraigo y la urgencia de no quedar a la intemperie ante el avance del invierno. Frente a esta realidad, el Gobierno reforzó su plan de asistencia.
A través del área de Contingencia Social -bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial-, se confirmó a Sitio Andino que "el trabajo de relevamiento es permanente".
"Hoy nuestra prioridad está puesta en distinguir entre quienes enfrentan una situación transitoria de quienes ya han hecho de la calle su único hogar, priorizando a estos últimos en los operativos de contención más complejos", expresaron.
Personas en situación de calle: se busca evitar el colapso
De acuerdo con lo informado por las autoridades de Contingencia, "la estrategia para este 2026 busca que la ayuda no se concentre únicamente en el microcentro. Por pedido de la Jefatura de Gabinete del Ministerio, se ha iniciado una coordinación intensiva con los municipios del Gran Mendoza".
El objetivo es claro y necesario: se ha solicitado a cada departamento que prevea planes para ampliar su propia capacidad de alojamiento.
"Al descentralizar la atención y definir canales de comunicación oficiales, la Provincia busca evitar la saturación de los centros de la Ciudad de Mendoza, garantizando que el auxilio llegue allí donde cada persona se encuentre, sin desarraigarla aún más de su entorno", explicaron sobre el abordaje.
Salud mental y el operativo en La Merced
El plan no se agota en el techo y la comida. Con un fuerte foco en la salud mental, Contingencia Social trabaja, como viene haciendo hace años, en la articulación con profesionales para abordar los casos más críticos, donde el abandono suele ir acompañado de una profunda crisis emocional.
Como parte de este compromiso, el próximo martes 28 de abril se realizará un operativo sanitario especial en la Iglesia La Merced. Allí, equipos de salud mental, médicos y trabajadores sociales unirán fuerzas para ofrecer:
Chequeos médicos generales y nutricionales.
Atención odontológica y ginecológica.
Soporte psicológico y contención emocional.
En un contexto donde la calle duele cada vez más, la apuesta oficial intenta ser algo más que un refugio temporal: busca ser el puente necesario para que la vulnerabilidad extrema encuentre, al menos, un rincón de cuidado y dignidad humana.