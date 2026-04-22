Personas en situación de calle: el plan de Mendoza para reforzar la asistencia en invierno.

El número de personas en situación de calle en la provincia de Mendoza creció en el último año, dejando al descubierto historias de crisis, desarraigo y la urgencia de no quedar a la intemperie ante el avance del invierno . Frente a esta realidad, el Gobierno reforzó su plan de asistencia.

A través del área de Contingencia Social -bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial -, se confirmó a Sitio Andino que "el trabajo de relevamiento es permanente".

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Los 3 perfiles de quienes hoy viven en las calles de Mendoza

"Hoy nuestra prioridad está puesta en distinguir entre quienes enfrentan una situación transitoria de quienes ya han hecho de la calle su único hogar, priorizando a estos últimos en los operativos de contención más complejos", expresaron.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza. galería Personas en situación de calle: desde la Iglesia Católica aseguraron que la cifra asciende a las 750 personas. Foto: Yemel Fil

Personas en situación de calle: se busca evitar el colapso

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Contingencia, "la estrategia para este 2026 busca que la ayuda no se concentre únicamente en el microcentro. Por pedido de la Jefatura de Gabinete del Ministerio, se ha iniciado una coordinación intensiva con los municipios del Gran Mendoza".

El objetivo es claro y necesario: se ha solicitado a cada departamento que prevea planes para ampliar su propia capacidad de alojamiento.

"Al descentralizar la atención y definir canales de comunicación oficiales, la Provincia busca evitar la saturación de los centros de la Ciudad de Mendoza, garantizando que el auxilio llegue allí donde cada persona se encuentre, sin desarraigarla aún más de su entorno", explicaron sobre el abordaje.

gente en situación de calle, gente durmiendo en la calle, sin techo.jpg La Provincia busca evitar la saturación de los centros de la Ciudad de Mendoz Foto: Yemel Fil

Salud mental y el operativo en La Merced

El plan no se agota en el techo y la comida. Con un fuerte foco en la salud mental, Contingencia Social trabaja, como viene haciendo hace años, en la articulación con profesionales para abordar los casos más críticos, donde el abandono suele ir acompañado de una profunda crisis emocional.

control sanitario para gente en situación de calle, pobres, indigentes, salud, contención, vacunación, vacunas El próximo martes habrá un operativo sanitario en la Iglesa La Merced. Foto: Cristian Lozano

Como parte de este compromiso, el próximo martes 28 de abril se realizará un operativo sanitario especial en la Iglesia La Merced. Allí, equipos de salud mental, médicos y trabajadores sociales unirán fuerzas para ofrecer:

Chequeos médicos generales y nutricionales.

Atención odontológica y ginecológica.

Soporte psicológico y contención emocional.

En un contexto donde la calle duele cada vez más, la apuesta oficial intenta ser algo más que un refugio temporal: busca ser el puente necesario para que la vulnerabilidad extrema encuentre, al menos, un rincón de cuidado y dignidad humana.