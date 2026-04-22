22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
SUTE

OSEP cuestionó la campaña "100.000 firmas por nuestra salud" y pidió "responsabilidad y sustento técnico"

OSEP respondió a la iniciativa impulsada por el SUTE, que denuncia demoras y dificultades en la atención. Advirtió falta de información y rechazó el uso político del sistema de salud.

OSEP emitió un comunicado oficial para responder a SUTE.

OSEP emitió un comunicado oficial para responder a SUTE.

Comunicado OSEP.jpg
Por Sitio Andino Departamentales

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) emitió un duro comunicado en el que cuestionó la campaña “OSEP te enferma: 100.000 firmas por nuestra salud”, impulsada por el SUTE en toda la provincia.

La iniciativa, que se desarrolla del 13 al 29 de abril, busca visibilizar reclamos sobre el funcionamiento del sistema, como demoras en turnos, dificultades para acceder a prestaciones y el impacto económico de recurrir a servicios privados.

Lee además
General Alvear busca inversores para el agro y la ganadería.

Un plan para crecer: buscan atraer inversiones y generar empleo en el sur mendocino
Vacaciones de invierno en Tunuyán video

Si te gusta actuar, cantar o bailar: esta convocatoria es para vos

La respuesta de OSEP

Desde la obra social manifestaron su “profunda preocupación” por la campaña y señalaron que carece de “información clara, concreta y responsable” sobre las propuestas que impulsa.

Además, advirtieron que no se detallan los alcances del proyecto ni cómo se financiarían las medidas planteadas. En ese sentido, remarcaron que “la salud de los mendocinos no puede ser utilizada como herramienta de campaña ni como plataforma de posicionamiento político”.

Críticas a la recolección de firmas

OSEP también cuestionó la modalidad de la campaña, al sostener que pedir adhesiones sin presentar un proyecto concreto equivale, en los hechos, a “solicitar un cheque en blanco a la ciudadanía”.

Asimismo, señalaron que la iniciativa evidencia “falta de contenido técnico” y un nivel preocupante de improvisación. Desde la institución agregaron que, mientras se cuestiona su funcionamiento, se destinan recursos a campañas de difusión que podrían generar “incertidumbre y conflicto”.

Comunicado OSEP.jpg

El planteo del SUTE

La campaña impulsada por el gremio docente apunta a reunir 100.000 firmas y promover cambios en la obra social. Entre los reclamos, se mencionan demoras en la atención, dificultades para acceder a especialidades y el costo que implica para los afiliados acudir al sistema privado.

Además, la propuesta incluye la creación de Consejos Regionales que permitan relevar necesidades y definir nuevas prestaciones.

Embed - FIRMAS PARA TRANSFORMAR LA SITUACIÓN DE OSEP

Un debate abierto sobre el sistema de salud

En su comunicado, OSEP sostuvo que cualquier propuesta vinculada al sistema de salud debe debatirse con “responsabilidad, transparencia y sustento técnico”.

Finalmente, la obra social reafirmó su compromiso con la mejora del servicio, la gestión transparente y el cuidado de sus afiliados, al tiempo que rechazó “operaciones políticas que buscan desinformar o debilitar la institución”.

Temas
Seguí leyendo

Abrieron sobres para una obra clave en Mendoza: quiénes compiten

Con arte y forestación, impulsan el cuidado del ambiente en barrio Huarpes

Cambios en Capital: juraron los nuevos concejales y así quedó el Concejo

Libros, ciencia y una imprenta histórica: la propuesta imperdible en San Rafael

Reparan cloacas sin romper el asfalto: la tecnología que ya funciona en Mendoza

Un nuevo espacio para acompañar a estudiantes y evitar el abandono escolar

San Rafael apuesta a la industria gamer con un curso gratuito

Milagros Oces es la Embajadora de Malargüe en la Fiesta Nacional de la Ganadería

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza apuesta a la tecnología que evita escombros y caos en las calles.

Reparan cloacas sin romper el asfalto: la tecnología que ya funciona en Mendoza

Las Más Leídas

El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Detectan un grave caso de maltrato infantil en Ciudad

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

El 27 de junio quedó establecido como el Día del Empleado Público de la Administración Central

Mendoza en alerta: más de 20 cámaras presionan al Gobierno por la crisis económica

El juez Sebastián  video

Sarmiento suspendido: por qué evitó la destitución, cuándo vuelve y qué nuevo rol busca en la Justicia

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen