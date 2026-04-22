OSEP cuestionó la campaña "100.000 firmas por nuestra salud" y pidió "responsabilidad y sustento técnico"

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) emitió un duro comunicado en el que cuestionó la campaña “OSEP te enferma: 100.000 firmas por nuestra salud”, impulsada por el SUTE en toda la provincia.
OSEP respondió a la iniciativa impulsada por el SUTE, que denuncia demoras y dificultades en la atención. Advirtió falta de información y rechazó el uso político del sistema de salud.
La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) emitió un duro comunicado en el que cuestionó la campaña “OSEP te enferma: 100.000 firmas por nuestra salud”, impulsada por el SUTE en toda la provincia.
La iniciativa, que se desarrolla del 13 al 29 de abril, busca visibilizar reclamos sobre el funcionamiento del sistema, como demoras en turnos, dificultades para acceder a prestaciones y el impacto económico de recurrir a servicios privados.
Desde la obra social manifestaron su “profunda preocupación” por la campaña y señalaron que carece de “información clara, concreta y responsable” sobre las propuestas que impulsa.
Además, advirtieron que no se detallan los alcances del proyecto ni cómo se financiarían las medidas planteadas. En ese sentido, remarcaron que “la salud de los mendocinos no puede ser utilizada como herramienta de campaña ni como plataforma de posicionamiento político”.
OSEP también cuestionó la modalidad de la campaña, al sostener que pedir adhesiones sin presentar un proyecto concreto equivale, en los hechos, a “solicitar un cheque en blanco a la ciudadanía”.
Asimismo, señalaron que la iniciativa evidencia “falta de contenido técnico” y un nivel preocupante de improvisación. Desde la institución agregaron que, mientras se cuestiona su funcionamiento, se destinan recursos a campañas de difusión que podrían generar “incertidumbre y conflicto”.
La campaña impulsada por el gremio docente apunta a reunir 100.000 firmas y promover cambios en la obra social. Entre los reclamos, se mencionan demoras en la atención, dificultades para acceder a especialidades y el costo que implica para los afiliados acudir al sistema privado.
Además, la propuesta incluye la creación de Consejos Regionales que permitan relevar necesidades y definir nuevas prestaciones.
En su comunicado, OSEP sostuvo que cualquier propuesta vinculada al sistema de salud debe debatirse con “responsabilidad, transparencia y sustento técnico”.
Finalmente, la obra social reafirmó su compromiso con la mejora del servicio, la gestión transparente y el cuidado de sus afiliados, al tiempo que rechazó “operaciones políticas que buscan desinformar o debilitar la institución”.