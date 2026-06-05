5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle: habrá atención consular boliviana para documentación, poderes y asesoramiento

La atención será este viernes 6 de junio en el CEIL de Lavalle y permitirá realizar trámites documentales, notariales, migratorios y productivos destinados a ciudadanos bolivianos.

CEIL de Doctor Moreno y Fleming de Lavalle.

CEIL de Doctor Moreno y Fleming de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle informó que este viernes 6 de junio se realizará una jornada especial de atención del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, destinada a brindar asistencia y facilitar la realización de distintos trámites para ciudadanos bolivianos residentes en el departamento.

La actividad se desarrollará de 10.00 a 15.00 horas en las instalaciones del CEIL, ubicadas en la intersección de Dr. Moreno y Fleming, como parte de un trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones consulares para acercar servicios esenciales a la comunidad migrante.

Qué trámites se podrán realizar en Lavalle

Durante la jornada, los asistentes podrán gestionar una amplia variedad de trámites y consultas, entre ellos:

  • Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

  • Correcciones de partidas de nacimiento.

  • Certificados de antecedentes policiales.

  • Elaboración de poderes notariales.

  • Renovación de cédulas de identidad.

  • Asesoramiento en materia migratoria.

Además, se brindará atención para la inscripción o reinscripción al Sistema de Información Agrícola (SIA-RUT), destinada a productores agropecuarios, y se llevará adelante el empadronamiento migrante municipal.

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Acercar el Estado a la comunidad

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que permiten acercar el Estado a los vecinos y vecinas, garantizando el acceso a derechos, la regularización documental y el fortalecimiento del vínculo con las comunidades migrantes que forman parte de la identidad y el desarrollo de Lavalle.

Asimismo, remarcaron que estas acciones contribuyen a facilitar trámites que muchas veces requieren traslados a otras ciudades, acercando soluciones concretas y promoviendo una atención más accesible para la población.

Dónde y cuándo será la atención en Lavalle

La jornada de atención consular se realizará el viernes 6 de junio, de 10.00 a 15.00 horas, en el CEIL (Dr. Moreno y Fleming).

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar para realizar consultas y gestionar los trámites correspondientes.

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