Lavalle: habrá atención consular boliviana para documentación, poderes y asesoramiento

El Municipio de Lavalle informó que este viernes 6 de junio se realizará una jornada especial de atención del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia , destinada a brindar asistencia y facilitar la realización de distintos trámites para ciudadanos bolivianos residentes en el departamento.

La actividad se desarrollará de 10.00 a 15.00 horas en las instalaciones del CEIL , ubicadas en la intersección de Dr. Moreno y Fleming , como parte de un trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones consulares para acercar servicios esenciales a la comunidad migrante.

Durante la jornada, los asistentes podrán gestionar una amplia variedad de trámites y consultas, entre ellos:

Además, se brindará atención para la inscripción o reinscripción al Sistema de Información Agrícola (SIA-RUT) , destinada a productores agropecuarios, y se llevará adelante el empadronamiento migrante municipal .

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Acercar el Estado a la comunidad

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que permiten acercar el Estado a los vecinos y vecinas, garantizando el acceso a derechos, la regularización documental y el fortalecimiento del vínculo con las comunidades migrantes que forman parte de la identidad y el desarrollo de Lavalle.

Asimismo, remarcaron que estas acciones contribuyen a facilitar trámites que muchas veces requieren traslados a otras ciudades, acercando soluciones concretas y promoviendo una atención más accesible para la población.

Dónde y cuándo será la atención en Lavalle

La jornada de atención consular se realizará el viernes 6 de junio, de 10.00 a 15.00 horas, en el CEIL (Dr. Moreno y Fleming).

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar para realizar consultas y gestionar los trámites correspondientes.