Lavalle: habrá atención consular boliviana para documentación, poderes y asesoramiento

El Municipio de Lavalle informó que este viernes 6 de junio se realizará una jornada especial de atención del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, destinada a brindar asistencia y facilitar la realización de distintos trámites para ciudadanos bolivianos residentes en el departamento.
La actividad se desarrollará de 10.00 a 15.00 horas en las instalaciones del CEIL, ubicadas en la intersección de Dr. Moreno y Fleming, como parte de un trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones consulares para acercar servicios esenciales a la comunidad migrante.
Qué trámites se podrán realizar en Lavalle
Durante la jornada, los asistentes podrán gestionar una amplia variedad de trámites y consultas, entre ellos:
Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.
Correcciones de partidas de nacimiento.
Certificados de antecedentes policiales.
Elaboración de poderes notariales.
Renovación de cédulas de identidad.
Asesoramiento en materia migratoria.
Además, se brindará atención para la inscripción o reinscripción al Sistema de Información Agrícola (SIA-RUT), destinada a productores agropecuarios, y se llevará adelante el empadronamiento migrante municipal.
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Acercar el Estado a la comunidad
Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que permiten acercar el Estado a los vecinos y vecinas, garantizando el acceso a derechos, la regularización documental y el fortalecimiento del vínculo con las comunidades migrantes que forman parte de la identidad y el desarrollo de Lavalle.
Asimismo, remarcaron que estas acciones contribuyen a facilitar trámites que muchas veces requieren traslados a otras ciudades, acercando soluciones concretas y promoviendo una atención más accesible para la población.
Dónde y cuándo será la atención en Lavalle
La jornada de atención consular se realizará el viernes 6 de junio, de 10.00 a 15.00 horas, en el CEIL (Dr. Moreno y Fleming).
Las personas interesadas podrán acercarse directamente al lugar para realizar consultas y gestionar los trámites correspondientes.