5 de junio de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza invita a participar de un torneo de fútbol virtual y canje de figuritas

Con el clima mundialista como inspiración, la Municipalidad de Mendoza organiza una jornada de FC 26 que incluirá torneo, premios y espacios de integración.

Intercambio de figuritas en la Ciudad de Mendoza.

Intercambio de figuritas en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Coordinación de Juventudes de la Municipalidad de Mendoza invita a participar del "Torneo Recreativo FC 26", una propuesta gratuita que combinará videojuegos, fútbol y espíritu mundialista en una jornada pensada especialmente para jóvenes.

La actividad se realizará el mañana sábado 6 de junio, de 12 a 18 horas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas, ubicado en 9 de Julio 500, subsuelo.

La pasión por el fútbol llega a las pantallas

En la previa del inicio del próximo Mundial de Fútbol, la Ciudad apuesta por una propuesta que traslada toda la emoción de la cancha al universo digital.

El torneo de FC 26 busca generar un espacio de encuentro, recreación y competencia sana, donde los participantes puedan compartir una experiencia vinculada al deporte más popular del planeta.

Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos entre los jóvenes a través del juego, promoviendo la participación y la integración en un entorno dinámico y entretenido.

Cómo participar de la actividad organizada por la Municipalidad de Mendoza

Quienes deseen formar parte de la competencia deberán completar previamente el formulario de inscripción online, requisito indispensable para reservar un lugar dentro del torneo.

La actividad es completamente gratuita y cuenta con cupos limitados.

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También habrá intercambio de figuritas

Además de los partidos del torneo, la jornada contará con un espacio especialmente destinado al tradicional intercambio de figuritas del álbum del Mundial.

La propuesta está pensada para que coleccionistas y fanáticos puedan encontrarse, intercambiar repetidas y avanzar en el objetivo de completar sus álbumes antes del inicio de la máxima cita futbolística.

Una propuesta para disfrutar el fin de semana

Con videojuegos, fútbol, amistad y espíritu mundialista, el Torneo Recreativo FC 26 se presenta como una alternativa diferente para disfrutar del fin de semana en la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa busca combinar entretenimiento y participación comunitaria, generando un espacio donde los jóvenes puedan compartir intereses, crear vínculos y vivir la pasión por el fútbol desde una nueva perspectiva.

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