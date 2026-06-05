Más de 350 jóvenes participan del Innovaton San Rafael para transformar ideas en negocios

La actividad se desarrolla en el Centro de Congresos y Exposiciones, donde más de 350 participantes trabajan en equipos, reciben mentorías especializadas y afrontan desafíos vinculados al desarrollo económico y social de la región.
Una convocatoria que superó todas las expectativas en San Rafael
Desde la organización destacaron el notable interés generado por el evento. La presidenta de la Cámara Joven Gabriela Fernández explicó que inicialmente el Innovaton había sido planificado para recibir a 150 participantes, aunque la demanda obligó a ampliar la capacidad hasta las 350 personas.
Sin embargo, el interés continuó creciendo y cerca de 150 jóvenes adicionales quedaron sin poder participar debido a limitaciones logísticas y de espacio.
"Nos encontramos con una respuesta que superó ampliamente nuestras expectativas", señalaron desde la organización, destacando el entusiasmo de los jóvenes por involucrarse en propuestas vinculadas a la innovación y el emprendedurismo.
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Potenciar el ecosistema emprendedor del sur mendocino
A lo largo de las dos jornadas, los participantes trabajan en el desarrollo de proyectos, validación de ideas y construcción de modelos de negocio sostenibles, acompañados por referentes y mentores de distintos sectores.
El objetivo del Innovaton es fortalecer el ecosistema emprendedor de San Rafael y del sur mendocino, promoviendo la generación de nuevas oportunidades, el trabajo colaborativo y la creación de iniciativas con potencial de crecimiento e impacto local.
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