Más de 350 jóvenes participan del Innovaton San Rafael para transformar ideas en negocios

Emprendedores, estudiantes, profesionales y empresarios participan este viernes y sábado de una nueva edición del Innovaton San Rafael , un encuentro intensivo orientado a transformar ideas innovadoras en modelos de negocio viables y con impacto en la comunidad.

La actividad se desarrolla en el Centro de Congresos y Exposiciones , donde más de 350 participantes trabajan en equipos, reciben mentorías especializadas y afrontan desafíos vinculados al desarrollo económico y social de la región.

Desde la organización destacaron el notable interés generado por el evento . La presidenta de la Cámara Joven Gabriela Fernández explicó que inicialmente el Innovaton había sido planificado para recibir a 150 participantes, aunque la demanda obligó a ampliar la capacidad hasta las 350 personas.

Sin embargo, el interés continuó creciendo y cerca de 150 jóvenes adicionales quedaron sin poder participar debido a limitaciones logísticas y de espacio.

"Nos encontramos con una respuesta que superó ampliamente nuestras expectativas", señalaron desde la organización, destacando el entusiasmo de los jóvenes por involucrarse en propuestas vinculadas a la innovación y el emprendedurismo.

Embed - INNOVATON 2026, LOS JÓVENES MIRAN EL FUTURO DE MANERA DISTINTA

Potenciar el ecosistema emprendedor del sur mendocino

A lo largo de las dos jornadas, los participantes trabajan en el desarrollo de proyectos, validación de ideas y construcción de modelos de negocio sostenibles, acompañados por referentes y mentores de distintos sectores.

El objetivo del Innovaton es fortalecer el ecosistema emprendedor de San Rafael y del sur mendocino, promoviendo la generación de nuevas oportunidades, el trabajo colaborativo y la creación de iniciativas con potencial de crecimiento e impacto local.