22 de abril de 2026
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Vacunas y DNI sin bajarte del auto: la innovadora apuesta de Mendoza

El Gobierno provincial lanza "Punto Vehicular", una prueba piloto que permite completar el calendario de vacunas y tramitar el DNI desde la comodidad del auto.

Vacunas y DNI sin bajarte del auto: la innovadora apuesta de Mendoza.

Vacunas y DNI sin bajarte del auto: la innovadora apuesta de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

En un esfuerzo por modernizar la atención al ciudadano y eliminar las barreras de acceso a la salud, la provincia de Mendoza pondrá en marcha este sábado 25 de abril el dispositivo “Punto Vehicular”. La iniciativa busca que se puedan resolver trámites esenciales como el DNI y completar el calendario de vacunas sin bajarse del auto.

La actividad se desarrollará de 10 a 13, en el sector del estacionamiento interno de la Casa de Gobierno. Esta estrategia, conocida internacionalmente como "AutoVac", se da en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas. Un dato para tener en cuenta es que para ambos trámites es necesario contar con un turno previo.

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Vacunas y DNI, desde la comodidad del auto.

Vacunas y DNI, desde la comodidad del auto.

Vacunas y DNI sin bajarse del auto en Mendoza

El Ministerio de Salud suministrará las dosis del Calendario Nacional de Vacunación. La propuesta está diseñada especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores o ciudadanos que, por sus horarios, no pueden asistir a los centros de salud tradicionales.

Guía paso a paso: cómo sacar tu turno

Para garantizar el orden y la rapidez del servicio, el Gobierno ha habilitado un sistema de turnos previo. Si bien la vacunación busca ser ágil, es fundamental registrarse siguiendo estos pasos:

  • Ingresá al sitio oficial: accedé a Turnos Ventanilla Única Mendoza.

  • Identificación: seleccioná tu tipo de documento y cargá el número (verificá que sea correcto para evitar demoras).

  • Datos personales: completá apellido y nombre (si ya sos usuario del sistema, se cargará por defecto).

  • Contacto: indicá tu celular y un correo electrónico válido (se sugieren cuentas de Gmail para asegurar la recepción de la confirmación).

  • Ubicación: en el campo "Zona", seleccioná Ventanilla Única.

  • Lugar: en "Sector", elegí Punto Vehicular Mendoza.

  • El trámite: seleccioná la opción deseada (DNI, Pasaporte o Vacunación). Importante: si vas a realizar DNI y Vacunación, deberás completar el proceso dos veces, uno por cada trámite.

  • Edad: en el campo en blanco, colocá solo el número de años que tenés.

  • Fecha y Hora: elegí el sábado 25 de abril y seleccioná uno de los horarios disponibles entre las 10 y las 13 hs.

Registro civil - DNI
Tanto las personas que deseen vacunarse como sacar el DNI deberán solicitar turnos.

Tanto las personas que deseen vacunarse como sacar el DNI deberán solicitar turnos.

¿Por qué esta modalidad?

El objetivo de Punto Vehicular es agilizar los procesos estatales. Al utilizar el auto como "box" de atención, se reducen los tiempos de espera y se facilita el traslado de personas con dificultades motrices o condiciones médicas que dificultan el desplazamiento a pie.

Se espera que, de ser exitosa esta prueba piloto, la modalidad pueda replicarse en otros puntos de la provincia, marcando un antes y un después en la atención ciudadana en Mendoza.

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