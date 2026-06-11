Día Mundial del Cáncer de Próstata: por qué se recuerda hoy, 11 de junio

Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata , una efeméride establecida para difundir información sobre esta patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. A continuación, te contamos todos los detalles.

El cáncer de próstata es una enfermedad que se origina por el crecimiento descontrolado de las células en la próstata, una glándula con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Su función es producir el líquido seminal, que nutre y transporta a los espermatozoides.

Dificultad para comenzar a orinar

Esfuerzo al orinar

Disminución de la fuerza e intensidad del chorro urinario

Aumento de la frecuencia urinaria o sensación de vaciado incompleto de la vejiga

Pérdida de peso

Disfunción eréctil

Presencia de sangre en la orina o en el semen

Dolor en la cadera, columna vertebral, costillas u otras zonas óseas

Debilidad o adormecimiento en piernas y pies

Más allá de su objetivo informativo, esta jornada busca concientizar a los hombres sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata mediante chequeos preventivos regulares y el acceso oportuno al tratamiento.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 11 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.