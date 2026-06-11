11 de junio de 2026
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Cáncer de próstata

Día Mundial del Cáncer de Próstata: por qué se recuerda hoy, 11 de junio

Cada 11 de junio, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial del Cáncer de Próstata: por qué se recuerda hoy, 11 de junio

Día Mundial del Cáncer de Próstata: por qué se recuerda hoy, 11 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una efeméride establecida para difundir información sobre esta patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. A continuación, te contamos todos los detalles.

cáncer de próstata
Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata

Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata

Qué es el cáncer de próstata, sus síntomas y por qué es clave detectarlo a tiempo

El cáncer de próstata es una enfermedad que se origina por el crecimiento descontrolado de las células en la próstata, una glándula con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Su función es producir el líquido seminal, que nutre y transporta a los espermatozoides.

Entre los principales síntomas se encuentran:

  • Dificultad para comenzar a orinar
  • Esfuerzo al orinar
  • Disminución de la fuerza e intensidad del chorro urinario
  • Aumento de la frecuencia urinaria o sensación de vaciado incompleto de la vejiga
  • Pérdida de peso
  • Disfunción eréctil
  • Presencia de sangre en la orina o en el semen
  • Dolor en la cadera, columna vertebral, costillas u otras zonas óseas
  • Debilidad o adormecimiento en piernas y pies

Más allá de su objetivo informativo, esta jornada busca concientizar a los hombres sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata mediante chequeos preventivos regulares y el acceso oportuno al tratamiento.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 11 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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