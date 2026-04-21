21 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Persona en situación de calle

Personas en situación de calle en Mendoza: los tres perfiles de una realidad que golpea

Mientras el número de personas en situación de calle no deja de crecer, este martes habrá una reunión clave para definir el plan de asistencia invernal.

Personas en situación de calle en Mendoza: los tres perfiles de una realidad que golpea.

Personas en situación de calle en Mendoza: los tres perfiles de una realidad que golpea.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

En la provincia de Mendoza, la problemática de las personas en situación de calle ha cobrado una nueva urgencia este año, no solo por el aumento del número de personas sin techo, sino por el cambio perfiles de quienes hoy duermen a la intemperie.

Ante este escenario, la Iglesia Católica, representada por el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, se reunirá este martes a las 18.30 con autoridades de la Municipalidad de Capital y miembros de la Pastoral. El objetivo es urgente: delimitar un plan estratégico de abordaje antes de que el invierno se instale definitivamente.

Lee además
Personas en situación de calle: los datos surgen de un relevamiento realizado por Capital Humano.

Más de 9 mil personas en situación de calle en Argentina: los números en Mendoza
Manaos tendrá que pagar unos $800 millones de indemnización, tras un nuevo revés de la Corte

Manaos pierde en todas las instancias y enfrenta un pago millonario a un trabajador despedido
Marcelo De Benedectis . Vocero Arzobispado Provolo - 273959
Personas en situación de calle: el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, preocupado por el panorama local.

Personas en situación de calle: el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, preocupado por el panorama local.

Personas en situación de calle: la guerra de las cifras

El debate sobre la cantidad de personas en la calle genera controversia. Según el relevamiento nacional del Ministerio de Capital Humano, en Mendoza hay 421 personas, lo que ubica a la provincia en el cuarto lugar nacional. Sin embargo, desde la Iglesia estiman que la cifra real asciende a 750, mientras que organizaciones como la Fundación Puente Vincular son aún más drásticas.

Para la ONG, los datos nacionales son una "fotografía aislada" que no capta la dinámica de una población que se desplaza constantemente. Según sus registros -fruto de un cruce de datos realizado en 2025 entre la Provincia, municipios y la Red Calle, el número superaba ya las 1.044 personas a principios del año pasado.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg
Para la Iglesia de Mendoza, en la actualidad hay unas 750 personas en situación de calle.

Para la Iglesia de Mendoza, en la actualidad hay unas 750 personas en situación de calle.

Radiografía del desamparo: los tres grupos identificados

Más allá de los números, lo que preocupa a los organismos de asistencia es el perfil de quienes hoy habitan la calle. Marcelo De Benedectis detalló en diálogo con Sitio Andino que actualmente se pueden identificar tres grupos bien definidos:

  • Familias "nuevas" en la calle: es el grupo que más ha crecido en los últimos meses. Son padres e hijos que, tras perder el empleo o debido a que sus ingresos no alcanzan para cubrir el alquiler y la comida, terminaron sin hogar. Es la cara más dolorosa y reciente de la crisis económica.

  • Casos crónicos y complejos: mayoritariamente hombres con más de dos años de permanencia en la vía pública. Presentan un alto grado de vulnerabilidad, con vínculos familiares rotos y, en la mayoría de los casos, problemas graves de salud mental o adicciones (alcohol y drogas).

  • Población en conflicto: un tercer grupo compuesto por personas que delinquen y no tienen un rumbo establecido, utilizando la calle como base de operaciones. Acá también el vínculo familiar está quebrado.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg
En Mendoza, existen tres tipos de perfiles de personas que se encuentran en situación de calle.

En Mendoza, existen tres tipos de perfiles de personas que se encuentran en situación de calle.

Más que un refugio: un plan estratégico

La reunión de este martes busca superar la lógica de la emergencia. Según adelantaron, el consenso es que "no basta con abrir un refugio para pasar la noche". La intención es coordinar un plan que permita un abordaje integral para lograr que, especialmente las familias y quienes atraviesan crisis recientes, puedan reinsertarse y salir de la situación de calle.

refugio para gente en situación de calle, invierno, pobreza, personas sin casa, albergue

La situación en Mendoza demanda una respuesta coordinada. Entre la frialdad de las estadísticas y la crudeza de la realidad social, la provincia se prepara para enfrentar uno de los inviernos más desafiantes de los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe se posiciona como sede para el debate sobre etnobiología en Argentina

San Rafael se prepara para un encuentro médico que podría marcar un antes y un después

Cómo Guaymallén busca volver a la normalidad tras perder su data center

De los insultos al perdón: el gesto de Javier Milei para recordar al Papa Francisco

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Sorpresa durante clases: un gavilán irrumpió en una escuela y desató un rápido rescate

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

¡Un orgullo sanrafaelino!: Canal 6 Telesur celebra 62 años siendo el corazón de cada hogar

LO QUE SE LEE AHORA
La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Terrible choque dejó un muerto en Guaymallén. 

Trágico choque en Guaymallén: un motociclista fallecido

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos. 

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

Nuevo caso de amenaza en la escuela El Algarrobal de Las Heras. 

Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos