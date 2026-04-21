Personas en situación de calle en Mendoza: los tres perfiles de una realidad que golpea.

En la provincia de Mendoza , la problemática de las personas en situación de calle ha cobrado una nueva urgencia este año, no solo por el aumento del número de personas sin techo, sino por el cambio perfiles de quienes hoy duermen a la intemperie.

Ante este escenario, la Iglesia Católica , representada por el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis , se reunirá este martes a las 18.30 con autoridades de la Municipalidad de Capital y miembros de la Pastoral . El objetivo es urgente: delimitar un plan estratégico de abordaje antes de que el invierno se instale definitivamente.

Manaos pierde en todas las instancias y enfrenta un pago millonario a un trabajador despedido

Más de 9 mil personas en situación de calle en Argentina: los números en Mendoza

El debate sobre la cantidad de personas en la calle genera controversia. Según el relevamiento nacional del Ministerio de Capital Humano , en Mendoza hay 421 personas, lo que ubica a la provincia en el cuarto lugar nacional . Sin embargo, desde la Iglesia estiman que la cifra real asciende a 750 , mientras que organizaciones como la Fundación Puente Vincular son aún más drásticas.

Personas en situación de calle: el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, preocupado por el panorama local.

Para la ONG, los datos nacionales son una "fotografía aislada" que no capta la dinámica de una población que se desplaza constantemente. Según sus registros -fruto de un cruce de datos realizado en 2025 entre la Provincia, municipios y la Red Calle, el número superaba ya las 1.044 personas a principios del año pasado.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg Para la Iglesia de Mendoza, en la actualidad hay unas 750 personas en situación de calle. Foto: Yemel Fil

Radiografía del desamparo: los tres grupos identificados

Más allá de los números, lo que preocupa a los organismos de asistencia es el perfil de quienes hoy habitan la calle. Marcelo De Benedectis detalló en diálogo con Sitio Andino que actualmente se pueden identificar tres grupos bien definidos:

Familias "nuevas" en la calle: es el grupo que más ha crecido en los últimos meses. Son padres e hijos que, tras perder el empleo o debido a que sus ingresos no alcanzan para cubrir el alquiler y la comida, terminaron sin hogar. Es la cara más dolorosa y reciente de la crisis económica.

Casos crónicos y complejos: mayoritariamente hombres con más de dos años de permanencia en la vía pública. Presentan un alto grado de vulnerabilidad, con vínculos familiares rotos y, en la mayoría de los casos, problemas graves de salud mental o adicciones (alcohol y drogas ).

Población en conflicto: un tercer grupo compuesto por personas que delinquen y no tienen un rumbo establecido, utilizando la calle como base de operaciones. Acá también el vínculo familiar está quebrado.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg En Mendoza, existen tres tipos de perfiles de personas que se encuentran en situación de calle. Foto: Yemel Fil

Más que un refugio: un plan estratégico

La reunión de este martes busca superar la lógica de la emergencia. Según adelantaron, el consenso es que "no basta con abrir un refugio para pasar la noche". La intención es coordinar un plan que permita un abordaje integral para lograr que, especialmente las familias y quienes atraviesan crisis recientes, puedan reinsertarse y salir de la situación de calle.

refugio para gente en situación de calle, invierno, pobreza, personas sin casa, albergue Foto: Cristian Lozano

La situación en Mendoza demanda una respuesta coordinada. Entre la frialdad de las estadísticas y la crudeza de la realidad social, la provincia se prepara para enfrentar uno de los inviernos más desafiantes de los últimos años.