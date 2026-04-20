Mendoza, entre las provincias con más personas en situación de calle

Personas en situación de calle: los datos surgen de un relevamiento realizado por Capital Humano. Foto: Yemel Fil

El Ministerio de Capital Humano presentó los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle . Se trata de un operativo que busca transformar esta problemática en datos precisos para el diseño de políticas públicas . ¿Qué información arrojó el informe sobre la situación en la provincia de Mendoza ?

A través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia , el Estado logró identificar a un total de 9.421 personas en esta condición a lo largo de las 19 provincias que aceptaron participar del censo. El trabajo del Gobierno Nacional busca dar cumplimiento a la Ley N° 27.654 .

El informe revela una marcada brecha de género: del total de personas censadas, un 83% son varones y un 17% son mujeres . En cuanto al rango etario, la gran mayoría son adultos, ya que el 92% de la población tiene más de 18 años , mientras que un 6% se sitúa por debajo de esa edad , lo que pone el foco en la vulnerabilidad infantil en entornos urbanos.

Uno de los puntos más relevantes del estudio fue la predisposición de los ciudadanos a compartir su realidad: un 84% accedió a responder un cuestionario exhaustivo sobre su nivel educativo , su actividad laboral y sus condiciones de vida. Los resultados de estas 7.894 entrevistas arrojan datos que rompen con ciertos prejuicios instalados:

Según el Ministerio de Capital Humano, en Mendoza hay más de 420 personas en situación de calle.

Educación: El 52% cuenta con la primaria completa pero no terminó el secundario.

El pero no terminó el secundario. Trabajo e Ingresos: El 53% realiza alguna actividad laboral y el 56% percibe transferencias sociales . Además, el 30% cuenta con ingresos previsionales y un 8% recibe otros ingresos .

El y el . Además, el y un . Identidad: El 91% posee DNI, lo que facilita su vinculación con programas estatales, aunque el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle.

Tecnología y despliegue federal

El operativo se destacó por el uso de DataCalle, un módulo del Sistema Social (SiSoc) diseñado específicamente para este fin. Esta herramienta permitió a los equipos técnicos cargar datos mediante una aplicación fuera de línea con geolocalización, garantizando la precisión del registro en plazas, calles y centros de transbordo.

Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, dio detalles sobre el proceso en diálogo con el medio Infobae: “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”.

Sin embargo, el relevamiento no fue total a nivel país. Cinco jurisdicciones (provincia de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Formosa) optaron por no participar. Al respecto, Lepera señaló que estas provincias “no dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

Cuestionamientos desde Mendoza al método de recolección de datos

En el ranking nacional, Mendoza se ubicó en el cuarto lugar de las jurisdicciones con mayor cantidad de personas sin techo, contabilizando un número de 421 personas. Tras darse a conocer este dato, surgieron voces críticas respecto a la metodología de "corte transversal", es decir, que la información fue recolectada en una sola noche.

Desde la Fundación Puente Vincular expresaron sus dudas sobre la representatividad de la cifra: “Un relevamiento realizado en una sola noche no permite dimensionar adecuadamente esta realidad, dado que se trata de una población dinámica, que se desplaza constantemente y cuya situación no puede captarse en una fotografía aislada”.

Por ese motivo, la organización optó por no participar del relevamiento, a la vez que precisan que sin la adición de “información transparente, metodologías adecuadas y trabajo articulado con quienes acompañamos a las personas en situación de calle” en la ecuación, se corre el riesgo de subestimar la magnitud del hecho. ¿La consecuencia?, dicen, concluye en políticas públicas insuficientes.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg Desde Fundación Puente Vincular precisaron que “un relevamiento realizado en una sola noche no permite dimensionar adecuadamente esta realidad". Foto: Yemel Fil

Además, sumaron que el último dato de personas en situación de calle en la provincia de Mendoza asciende a 1.044, esto hasta comienzos del año pasado. “Corresponde a 2025, cuando Provincia, municipios y organizaciones de la Red Calle realizamos un cruce de información”, explican.

Finalmente, también cuestionan que el Ministerio de Capital Humano no compartió mayor información sobre el relevamiento, como el acceso a bases de datos, criterios metodológicos detallados ni desagregación del contenido.

“La publicación no especifica con claridad el número exacto de personas relevadas en Mendoza, ni delimita el alcance territorial del operativo —si fue realizado en la Ciudad, en el Gran Mendoza o en la totalidad de la provincia—. Esta falta de precisión dificulta cualquier análisis serio y responsable de la situación”, completan.