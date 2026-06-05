5 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 5 de junio

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 5 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este viernes 5 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este viernes 5 de junio.

Foto: Yemel Fil
 Por Analía Martín

Durante este viernes 5 de junio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

No hay cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

Estacionamiento medido

Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Ingreso Vicente Zapata y San Martín: reducido por trabajos en el costado derecho.
  • Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo: tránsito restringido.
  • Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
  • Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.
  • San Lorenzo entre Perú y Montevideo: desde las 8.30 h por tareas de repavimentación.
  • Manuela A. Sanz entre Martínez de Rozas y Coronel Rodríguez: cortes de tránsito por poda desde las 8.30 hasta las 14 h.
  • Fragata Moyano entre 9 de Julio y España: por tareas de repavimentación.

Así funcionan los semáforos hoy 5 de mayo

Los semáforos funcionan con normalidad.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Reducción de carriles y desvíos en el Acceso Este: todo lo que tenés que saber para evitar demoras

Inician hoy las obras en el Acceso Este: cortes, desvíos y cómo circular en Maipú

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 3 de junio

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 2 de junio

Semáforos inteligentes en Mendoza: el motivo por el que se priorizó el Gran Mendoza

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 29 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 29 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 28 de mayo

Lee además
Controles en rutas y calles de Malargüe. video

Conducir alcoholizado sigue siendo un grave problema en Malargüe
Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 4 de junio.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 4 de junio
LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de junio

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió cerca de las 8 cerca del ingreso a Tunuyán.

Demoras en Ruta 40 por un grave accidente vial

El Quini 6 acumula un pozo significativo de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo jugoso de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos.

El mendocino Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado.

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado