Chile impulsa dos mega centros comerciales cerca de Mendoza y apunta al turismo argentino

Dos proyectos de envergadura regional están tomando forma sobre la Ruta 60 , el corredor vial que conecta Mendoza con Santiago de Chile y las ciudades costeras de la región de Valparaíso. Uno en Los Andes, a escasos metros del paso fronterizo Los Libertadores , y otro en La Calera mbos combinan escala de inversión , vocación turística y una localización calculada para captar el flujo constante de viajeros argentinos, sobre todo mendocinos, que cruzan la cordillera en turismo de compras.

El primero en anunciarse fue el Centro Comercial Los Andes , un desarrollo de ocho niveles , cinco en superficie y tres subterráneos, que se levantará sobre Avenida Argentina al 302, en la intersección con calle Maipú, en pleno corazón de la ciudad homónima. El proyecto demandará una inversión cercana a los 25 millones de dólares y ocupará una superficie total de 25.000 metros cuadrados . Contempla patio de comidas , sala de cine , oficinas privadas y 205 espacios de estacionamiento para automóviles, motocicletas y bicicletas. El plazo de obra estimado es de 16 meses, con apertura proyectada para el segundo semestre de 2027 .

El terreno elegido no era un sitio cualquiera: permaneció vacante durante años tras la demolición de construcciones anteriores, convirtiéndose en una cicatriz urbana en uno de los puntos de mayor tránsito del Cono Sur. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, presentó las primeras imágenes virtuales del proyecto durante su Cuenta Pública 2025 y subrayó el doble impacto esperado: recuperar un sector degradado del tejido urbano y generar nuevas fuentes de empleo . Los trabajos preliminares, cierre del predio y primeros movimientos de suelo, ya comenzaron.

La Calera apuesta al formato outlet

A unos 130 kilómetros al oeste, sobre la misma ruta, avanza el segundo proyecto. El Grupo Patio lleva ejecutado cerca del 80% de las obras de su nuevo Patio Outlet La Calera, cuya apertura parcial está prevista para agosto de 2026. La inversión total ronda los 14,5 millones de dólares y el predio alcanza los 59.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el desarrollo de mayor superficie de los dos. El complejo incluirá más de 100 locales comerciales, patios gastronómicos, espacios de formato drive thru y casi 700 estacionamientos. Un hipermercado Líder ya opera en el predio.

La ubicación del outlet también responde a una lógica deliberada. El complejo se emplaza en la intersección de la Autopista Los Andes con el sector residencial Los Carrera, contiguo al Open Plaza La Calera, donde funcionan Falabella, Sodimac y Tottus, sobre un corredor de tránsito intenso para los viajeros que se dirigen hacia Viña del Mar y Santiago. Para los mendocinos, la relevancia es concreta: hasta ahora, ningún centro de formato outlet se encontraba tan próximo al paso cordillerano.

patiio outlet la calera Así se presenta el outlet de La Calera en Chile

El turismo de compras como eje del negocio

El formato outlet constituye, precisamente, el argumento comercial central del proyecto de La Calera: precios inferiores a los de los centros convencionales, en una escala de oferta que las ciudades intermedias del corredor andino no habían tenido hasta ahora. Jaime Munita, gerente general del Grupo Patio, definió el emprendimiento como una apuesta orientada a generar valor en las comunidades donde opera, con foco en el crecimiento sostenible de las ciudades.

Impacto laboral y desarrollo regional

El impacto laboral es otro denominador común entre ambos desarrollos. En La Calera, las estimaciones municipales proyectan entre 250 y 700 puestos de trabajo en tiendas, gastronomía y servicios, con efecto esperado en localidades vecinas como Quillota, Hijuelas, La Cruz, Nogales y Llay, Llay. El alcalde Johnny Piraino destacó que los empleos serán gestionados a través de la Oficina de Intermediación Laboral del municipio. En Los Andes, la generación de empleo fue también uno de los argumentos centrales con que las autoridades comunales respaldaron el proyecto.

Un corredor comercial cada vez más integrado

Tomados en conjunto, los dos desarrollos expresan una tendencia más amplia de reactivación comercial en ciudades intermedias del corredor andino, impulsada en parte por el flujo sostenido de turistas argentinos. La proximidad con el paso Los Libertadores, la oferta comercial relativamente acotada en Mendoza y las diferencias de precios entre ambos lados de la cordillera han consolidado históricamente ese circuito de consumo transfronterizo. Los nuevos proyectos parecen diseñados, en parte, para profundizarlo.

Lo que distingue a ambos emprendimientos de iniciativas anteriores es su escala. Con 84.000 metros cuadrados combinados y más de 39 millones de dólares de inversión, no se trata de ampliaciones menores ni de locales aislados, sino de complejos de alcance regional que incorporan entretenimiento, gastronomía, servicios y retail bajo un mismo techo. Esa integración de funciones, característica del modelo de centro comercial contemporáneo, apunta a retener al visitante más tiempo y ampliar el gasto promedio por visita.

El desafío para Mendoza

Para Mendoza, la apertura de estos dos polos comerciales en el lado chileno de la cordillera tendrá consecuencias concretas: reforzará los incentivos para cruzar la frontera como destino de compras y entretenimiento, en un corredor que ya concentra buena parte del turismo de fin de semana de la región cuyana. La pregunta, por ahora sin respuesta, es si la oferta comercial local encontrará la forma de competir, o de complementarse, con lo que se construye al otro lado de los Andes.