Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

Por lo general, el fin de semana de Carnaval, estaba signado por mendocinos que emigraban hacia Chile, sin embargo, esa tradición, este año tuvo un punto de inflexión. Las postales de colas kilométricas y largas esperas en la alta montaña esta vez no se percibieron: los datos oficiales confirman que los mendocinos decidieron "darle la espalda" al vecino país.
Según la información a la que accedió Sitio Andino, difundida por la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor, entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, unas 18.740 personas cruzaron hacia Chile por el complejo Los Libertadores. Al comparar estos números con el mismo periodo de 2025, cuando lo hicieron cerca de 24 mil personas, la diferencia supera los 5 mil viajeros menos.
Carnaval, lejos de Chile: el fin de la "bicicleta" de compras
Si bien la cifra de la caída es significativa, también lo es el motivo. Este año, la causa de la deserción no es el clima ni el estado del corredor trasandino, sino el factor económico. El escenario actual ha desactivado el principal motor del viaje a Chile: el shopping.
Adiós a la ventaja cambiaria: si bien los malls chilenos mantienen ofertas puntuales, sobre todo en artículos de tecnología, incluso, indumentaria de fin de temporada (deportiva o casual) sin embargo, la brecha de precios ya no justifica el gasto logístico.
Efectivo vs. Financiación: en un contexto donde el mendocino cuida cada peso, la posibilidad de comprar en cuotas y financiar consumos en el mercado local pesa mucho más que el pago al contado o con tarjeta de crédito (con recargos por moneda extranjera) que exige el comercio trasandino.
Un viaje de "desconexión" y el peso del calendario
Para las familias, el presupuesto se desvió hacia la canasta escolar, priorizando los gastos de marzo por sobre el placer del fin de semana largo.
Retorno sin caos
Por otro lado, desde la coordinación del Paso aseguran que el regreso de los mendocinos, previsto para este martes, será fluido. A diferencia de lo ocurrido a principios de febrero -cuando el cierre del corredor por tres jornadas generó un embudo humano-, la baja afluencia de este feriado garantiza que no habrá demoras significativas.
Claramente, Chile ya no es el "shopping" de los mendocinos. Este Carnaval 2026 será recordado como el año en que la cordillera, más que una unión comercial, volvió a ser una frontera de silencio y tránsito moderado.