Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Una noche que prometía celebración y música terminó en tragedia y conmocionó a la ciudad de Mercedes , en la provincia de Buenos Aires . Un joven de 18 años fue asesinado a balazos durante los festejos de carnaval , en medio de una multitud que participaba de la segunda jornada de los corsos locales. Por estas horas, continúa la investigación por el homicidio .

La víctima fue identificada como Brian Cabrera . El ataque ocurrió en la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal. Según testigos, el hecho se habría desencadenado tras una discusión entre el adolescente y un hombre mayor. En ese contexto, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza del joven.

Cabrera cayó desplomado sobre el asfalto , lo que generó escenas de pánico y corridas entre los asistentes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que, pese a las maniobras realizadas, el joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios . Tras el suceso, los festejos fueron suspendidos.

La rápida intervención policial permitió identificar a los presuntos responsables mediante el análisis de las cámaras de seguridad. En el marco de un operativo cerrojo, fueron detenidos una mujer de 33 años y un joven de 19 , (madre e hijo) a quien se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio .

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para esclarecer el móvil del ataque. La jornada estuvo marcada además por otro hecho trágico en la provincia: el hallazgo de una joven de 18 años muerta en una zanja en La Plata, caso que se investiga como un posible abandono tras haber sido atropellada.

Tensión y reclamo de justicia por Brian Cabrera

La confirmación del fallecimiento de Cabrera desató momentos de extrema tensión durante la madrugada. Familiares y allegados se concentraron en las puertas del hospital y luego en el centro de la ciudad para exigir justicia.

Ante el clima de indignación, fue necesaria la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que custodió las instalaciones sanitarias para resguardar al personal médico y mantener el orden. En redes sociales, vecinos expresaron su malestar por la falta de controles y por el consumo problemático en algunos sectores del corso.

Entre los reclamos, surgió el pedido a las autoridades municipales de trasladar el carnaval a espacios cerrados que permitan aplicar de manera efectiva el derecho de admisión y reforzar las medidas de seguridad para proteger a las familias.