Manejaba borracho, despistó y cayó a un canal en Guaymallén: terminó hospitalizado

Alcoholemia extrema en Guaymallén: despistó y cayó al canal.

Un joven de 28 años fue hospitalizado tras despistar y caer a un canal en Guaymallén mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El test arrojó más de cuatro veces el límite legal permitido, y el caso quedó en manos del Juzgado Contravencional, que ordenó medidas por infracción a la Ley 9099.

Alcoholemia positiva en Guaymallén: joven cayó a un canal tras perder el control de su auto El accidente vial en solitario ocurrió alrededor de las 20.15 del sábado en calle La Superiora al 1158, en Rodeo de la Cruz, cuando un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un zanjón.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Fiat Spazio que había caído al interior del canal. Los efectivos auxiliaron al conductor, Lucas C., de 28 años, quien presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. Minutos después, arribó personal de Tránsito Municipal, que realizó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado positivo de 2,21 gramos por litro, una cifra considerada elevada según la normativa vigente.

El estado de salud del automovilista En el sitio también trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional diagnosticó al joven con politraumatismos varios. Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital Central para continuar con la asistencia médica y evaluaciones complementarias.

El hecho quedó bajo la órbita del Juzgado Contravencional N.º 2, que dispuso la retención del vehículo y de la licencia de conducir, además de las actuaciones de rigor por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.