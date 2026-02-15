15 de febrero de 2026
Sitio Andino
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

La víctima, de 25 años, fue hallada herida en su vivienda tras escucharse disparos en el barrio La Gloria, Godoy Cruz. Murió pese a las maniobras de RCP.

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

Un joven de 25 años murió tras recibir un disparo en el cuello en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, en un hecho que es investigado por la Oficina Fiscal. El ataque ocurrió en la vía pública y la víctima logró ingresar a su vivienda antes de desplomarse.

Disparos en Barrio La Gloria: un hombre murió por una herida de arma de fuego

Un joven identificado como Maximiliano Garate (25) murió tras recibir una herida de arma de fuego. El episodio ocurrió a las 23:59 del sábado, en el interior de la manzana “L” del barrio La Gloria. Según la información policial, el 911 recibió llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba en el interior de una vivienda, acompañado por su hermano, con una lesión visible en el cuello.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató el fallecimiento del joven debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con el testimonio del hermano, Garate se encontraba fuera de la vivienda cuando se escucharon los disparos. Instantes después, ingresó a la casa tomándose el cuello y se desplomó en el comedor, donde fue asistido por familiares hasta la llegada del personal médico y policial.

Cómo seguirá la investigación

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa y procedió al secuestro de tres vainas servidas, que serán peritadas en el marco de la investigación judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

Según registros de la base de análisis policial, la víctima contaba con varios antecedentes judiciales que datan desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2025. Entre ellos figuran causas por robo agravado, resistencia a la autoridad, lesiones con arma de fuego y una causa por homicidio agravado, entre otras actuaciones previas.

El caso fue caratulado inicialmente como homicidio y se encuentra en etapa investigativa, mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

