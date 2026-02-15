Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

Un hombre falleció en Godoy Cruz luego de avanzar con un cuchillo hacia efectivos policiales, según el parte oficial. Imagen ilustrativa Foto: Cristian Lozano

Por Celeste Funes







Un grave episodio de violencia ocurrido durante la madrugada de este domingo en Godoy Cruz culminó con la muerte de un hombre de 47 años, identificado como Cristian David Camisay, en un hecho que es investigado por la Justicia provincial.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 3.41 en la vía pública, sobre calle Uruguay al 961, entre General Paz y Estrada. Según la información oficial, todo se inició a partir de un llamado al 911 realizado por un ciudadano que alertó sobre un conflicto familiar, señalando que su tío había herido con un cuchillo a su madre.

Muerte de un hombre en Godoy Cruz: qué ocurrió Al arribar al lugar, el personal policial observó al hombre en un estado de alteración, tomándose la cintura y mostrando una actitud agresiva, por lo que solicitaron apoyo adicional. Minutos después, con la llegada de otra movilidad, los efectivos constataron que el sujeto empuñaba un cuchillo y avanzaba de manera amenazante hacia los uniformados.

De acuerdo al parte oficial, los policías intentaron disuadir al agresor, quien persistió en su accionar, profiriendo amenazas e intentando agredir al personal. Ante la insistencia y el riesgo inminente, los efectivos repelieron la agresión con su arma reglamentaria, lo que provocó que el hombre resultara gravemente herido.

Minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y el profesional a cargo constató el fallecimiento del individuo. En la escena trabajaron Policía Científica, personal de Investigaciones, UID y efectivos de TEN. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, con la intervención de la Dra. Oliveri, mientras que la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la Dra. Lazo, también se hizo presente para supervisar las actuaciones.