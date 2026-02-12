12 de febrero de 2026
Sitio Andino
polideportivo

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

La exigente Vuelta de Mendoza da inicio con su edición 50 con un gran caudal de ciclistas de primer nivel. Mirá lo que se viene en Ciclismo provincial.

La Vuelta de Mendoza levanta el telón de su edición número 50 con el prólogo y la presentación de equipos en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Deportes

La Vuelta de Mendoza pone primera este jueves 12 de febrero con el prólogo y la presentación oficial de los equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, marcando el inicio de una edición histórica: la número 50 del tradicional giro provincial.

Desde las 18, los más de 120 ciclistas tendrán su primer contacto con el asfalto y con un público que siempre acompaña esta competencia emblemática del ciclismo de ruta nacional, que este año vuelve a tener 10 etapas y recorrerá toda la provincia hasta el domingo 22 de febrero.

El recorrido atravesará el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur provincial, combinando jornadas de montaña, tramos veloces y etapas mixtas, en un calendario que ya moviliza a municipios y organizadores para recibir a la caravana multicolor del ciclismo.

La edición 2026 no solo celebra 50 años de historia, sino que también recupera el formato largo, con diez capítulos que prometen desgaste, estrategia y definición hasta el final.

Cronograma completo de la Vuelta de Mendoza 2026

Prólogo y presentación

Parque San Vicente (Godoy Cruz)

Jueves 12/02 – 18:00

Etapas

1ª etapa: Viernes 13/02 – 15:30

Junín – Carrizal – Tupungato

2ª etapa: Sábado 14/02 – 14:00

San Rafael – General Alvear – San Rafael

3ª etapa: Domingo 15/02 – 15:00

Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo

4ª etapa: Lunes 16/02 – 15:30

La Paz – Santa Rosa – San Martín

5ª etapa: Martes 17/02 – 15:30

Polo TIC – Potrerillos – Maipú

6ª etapa: Miércoles 18/02 – 15:00

Maipú – Godoy Cruz

7ª etapa: Jueves 19/02 – 15:00

San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano

8ª etapa: Viernes 20/02 – 15:00

Lavalle – San Martín – Junín

9ª etapa: Sábado 21/02 – 9:00

Uspallata – Cristo Redentor

10ª etapa (final): Domingo 22/02 – 16:00

Casa de Gobierno – Guaymallén

Con el prólogo en Godoy Cruz, la Vuelta de Mendoza 2026 empieza a escribir un nuevo capítulo de su rica historia. Diez días, cientos de kilómetros y un solo objetivo: coronar al campeón del medio siglo del ciclismo mendocino.

El comunicado oficial de la Vuelta de Mendoza

