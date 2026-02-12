Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

La Vuelta de Mendoza pone primera este jueves 12 de febrero con el prólogo y la presentación oficial de los equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, marcando el inicio de una edición histórica: la número 50 del tradicional giro provincial.
La exigente Vuelta de Mendoza da inicio con su edición 50 con un gran caudal de ciclistas de primer nivel. Mirá lo que se viene en Ciclismo provincial.
Desde las 18, los más de 120 ciclistas tendrán su primer contacto con el asfalto y con un público que siempre acompaña esta competencia emblemática del ciclismo de ruta nacional, que este año vuelve a tener 10 etapas y recorrerá toda la provincia hasta el domingo 22 de febrero.
En este aniversario especial, la carrera reunirá equipos de Mendoza, del resto del país y del extranjero, con un trazado exigente que incluirá nuevamente dos de sus desafíos más emblemáticos: la subida a la Cruz del Paramillo y el ascenso al Cristo Redentor de los Andes.
El recorrido atravesará el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur provincial, combinando jornadas de montaña, tramos veloces y etapas mixtas, en un calendario que ya moviliza a municipios y organizadores para recibir a la caravana multicolor del ciclismo.
La edición 2026 no solo celebra 50 años de historia, sino que también recupera el formato largo, con diez capítulos que prometen desgaste, estrategia y definición hasta el final.
Prólogo y presentación
Parque San Vicente (Godoy Cruz)
Jueves 12/02 – 18:00
Etapas
1ª etapa: Viernes 13/02 – 15:30
Junín – Carrizal – Tupungato
2ª etapa: Sábado 14/02 – 14:00
San Rafael – General Alvear – San Rafael
3ª etapa: Domingo 15/02 – 15:00
Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo
4ª etapa: Lunes 16/02 – 15:30
La Paz – Santa Rosa – San Martín
5ª etapa: Martes 17/02 – 15:30
Polo TIC – Potrerillos – Maipú
6ª etapa: Miércoles 18/02 – 15:00
Maipú – Godoy Cruz
7ª etapa: Jueves 19/02 – 15:00
San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano
8ª etapa: Viernes 20/02 – 15:00
Lavalle – San Martín – Junín
9ª etapa: Sábado 21/02 – 9:00
Uspallata – Cristo Redentor
10ª etapa (final): Domingo 22/02 – 16:00
Casa de Gobierno – Guaymallén
Con el prólogo en Godoy Cruz, la Vuelta de Mendoza 2026 empieza a escribir un nuevo capítulo de su rica historia. Diez días, cientos de kilómetros y un solo objetivo: coronar al campeón del medio siglo del ciclismo mendocino.