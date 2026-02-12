Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

La Vuelta de Mendoza levanta el telón de su edición número 50 con el prólogo y la presentación de equipos en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Deportes







La Vuelta de Mendoza pone primera este jueves 12 de febrero con el prólogo y la presentación oficial de los equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, marcando el inicio de una edición histórica: la número 50 del tradicional giro provincial.

Desde las 18, los más de 120 ciclistas tendrán su primer contacto con el asfalto y con un público que siempre acompaña esta competencia emblemática del ciclismo de ruta nacional, que este año vuelve a tener 10 etapas y recorrerá toda la provincia hasta el domingo 22 de febrero.

Diez etapas, montaña, velocidad y los grandes clásicos del recorrido de la Vuelta de Mendoza En este aniversario especial, la carrera reunirá equipos de Mendoza, del resto del país y del extranjero, con un trazado exigente que incluirá nuevamente dos de sus desafíos más emblemáticos: la subida a la Cruz del Paramillo y el ascenso al Cristo Redentor de los Andes.

El recorrido atravesará el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur provincial, combinando jornadas de montaña, tramos veloces y etapas mixtas, en un calendario que ya moviliza a municipios y organizadores para recibir a la caravana multicolor del ciclismo.

La edición 2026 no solo celebra 50 años de historia, sino que también recupera el formato largo, con diez capítulos que prometen desgaste, estrategia y definición hasta el final. Cronograma completo de la Vuelta de Mendoza 2026 Prólogo y presentación Parque San Vicente (Godoy Cruz) Jueves 12/02 – 18:00 Etapas 1ª etapa: Viernes 13/02 – 15:30 Junín – Carrizal – Tupungato 2ª etapa: Sábado 14/02 – 14:00 San Rafael – General Alvear – San Rafael 3ª etapa: Domingo 15/02 – 15:00 Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo 4ª etapa: Lunes 16/02 – 15:30 La Paz – Santa Rosa – San Martín 5ª etapa: Martes 17/02 – 15:30 Polo TIC – Potrerillos – Maipú 6ª etapa: Miércoles 18/02 – 15:00 Maipú – Godoy Cruz 7ª etapa: Jueves 19/02 – 15:00 San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano 8ª etapa: Viernes 20/02 – 15:00 Lavalle – San Martín – Junín 9ª etapa: Sábado 21/02 – 9:00 Uspallata – Cristo Redentor 10ª etapa (final): Domingo 22/02 – 16:00 Casa de Gobierno – Guaymallén Con el prólogo en Godoy Cruz, la Vuelta de Mendoza 2026 empieza a escribir un nuevo capítulo de su rica historia. Diez días, cientos de kilómetros y un solo objetivo: coronar al campeón del medio siglo del ciclismo mendocino. El comunicado oficial de la Vuelta de Mendoza Embed