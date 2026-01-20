La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y celebra su historia en las rutas

La Vuelta Ciclista de Mendoza celebrará medio siglo de vida con un recorrido exigente y paisajes únicos.

La Vuelta Ciclista de Mendoza está de fiesta. Del 12 al 22 de febrero , la competencia de ruta más emblemática del país celebrará sus 50 años de historia , consolidada como una de las carreras por etapas más tradicionales y exigentes del ciclismo argentino.

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza , con el apoyo del Gobierno de Mendoza , el histórico giro mendocino vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena nacional, combinando alto nivel deportivo, estrategia de equipos y recorridos de enorme exigencia .

Con cinco décadas ininterrumpidas de competencia, la Vuelta mendocina se transformó en una verdadera escuela del ciclismo nacional , plataforma de lanzamiento para generaciones de corredores y escenario de grandes batallas deportivas.

A lo largo de los años, la prueba supo mantener su identidad: rutas largas, montaña, calor, viento y táctica , elementos que convierten cada edición en un desafío total para el pelotón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2013650059410260154&partner=&hide_thread=false La #VueltaCiclistadeMendoza cumple 50 años y vuelve a hacer historia. Del 12 al 22 de febrero, 10 etapas, alta montaña, estrategia y pasión por la ruta en una edición aniversario que recorre toda la provincia. #Mendoza, cuna del #ciclismo argentino. pic.twitter.com/cPcLwzVmjJ — Sebastián Colucci (@MSColucci) January 20, 2026

Una edición especial con 10 etapas de alta exigencia en Ciclismo

La edición aniversario contará con 10 etapas, recorriendo distintos departamentos y escenarios icónicos de la provincia, desde el llano hasta la alta montaña, reafirmando a Mendoza como tierra de grandes desafíos deportivos.

El cronograma contempla jornadas técnicas, etapas de desgaste y finales explosivos, con la tradicional definición en la zona metropolitana.

Cronograma oficial de etapas – Vuelta Ciclista de Mendoza 2026

Jueves 12/02/2026

Presentación y Prólogo – 18:00 hs

Parque San Vicente (Godoy Cruz) – Presentación por equipos

Viernes 13/02/2026

1ª etapa – 15:30 hs

Junín – Carrizal – Tupungato

Sábado 14/02/2026

2ª etapa – 14:00 hs

San Rafael – General Alvear – San Rafael

Domingo 15/02/2026

3ª etapa – 15:00 hs

Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo

Lunes 16/02/2026

4ª etapa – 15:30 hs

La Paz – Santa Rosa – San Martín

Martes 17/02/2026

5ª etapa – 15:30 hs

Polo TIC (Aero Internet) – Potrerillos – Maipú

Miércoles 18/02/2026

6ª etapa – 15:00 hs

Maipú – Godoy Cruz

Jueves 19/02/2026

7ª etapa – 15:00 hs

San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano

Viernes 20/02/2026

8ª etapa – 15:00 hs

Lavalle – San Martín – Junín

Sábado 21/02/2026

9ª etapa – 9:00 hs

Uspallata – Cristo Redentor

Domingo 22/02/2026

10ª etapa – 16:00 hs

Casa de Gobierno – Guaymallén

Cronograma sujeto a modificaciones por fuerza mayor.

Mendoza, tierra de Ciclismo

