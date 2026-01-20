La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y celebra su historia en las rutas

La Vuelta Ciclista de Mendoza está de fiesta. Del 12 al 22 de febrero, la competencia de ruta más emblemática del país celebrará sus 50 años de historia, consolidada como una de las carreras por etapas más tradicionales y exigentes del ciclismo argentino.
Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el histórico giro mendocino vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena nacional, combinando alto nivel deportivo, estrategia de equipos y recorridos de enorme exigencia.
Medio siglo de historia y prestigio en el Ciclismo argentino
Con cinco décadas ininterrumpidas de competencia, la Vuelta mendocina se transformó en una verdadera escuela del ciclismo nacional, plataforma de lanzamiento para generaciones de corredores y escenario de grandes batallas deportivas.
A lo largo de los años, la prueba supo mantener su identidad: rutas largas, montaña, calor, viento y táctica, elementos que convierten cada edición en un desafío total para el pelotón.
Una edición especial con 10 etapas de alta exigencia en Ciclismo
La edición aniversario contará con 10 etapas, recorriendo distintos departamentos y escenarios icónicos de la provincia, desde el llano hasta la alta montaña, reafirmando a Mendoza como tierra de grandes desafíos deportivos.
El cronograma contempla jornadas técnicas, etapas de desgaste y finales explosivos, con la tradicional definición en la zona metropolitana.
Cronograma oficial de etapas – Vuelta Ciclista de Mendoza 2026
Jueves 12/02/2026
Presentación y Prólogo – 18:00 hs
Parque San Vicente (Godoy Cruz) – Presentación por equipos
Viernes 13/02/2026
1ª etapa – 15:30 hs
Junín – Carrizal – Tupungato
Sábado 14/02/2026
2ª etapa – 14:00 hs
San Rafael – General Alvear – San Rafael
Domingo 15/02/2026
3ª etapa – 15:00 hs
Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo
Lunes 16/02/2026
4ª etapa – 15:30 hs
La Paz – Santa Rosa – San Martín
Martes 17/02/2026
5ª etapa – 15:30 hs
Polo TIC (Aero Internet) – Potrerillos – Maipú
Miércoles 18/02/2026
6ª etapa – 15:00 hs
Maipú – Godoy Cruz
Jueves 19/02/2026
7ª etapa – 15:00 hs
San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano
Viernes 20/02/2026
8ª etapa – 15:00 hs
Lavalle – San Martín – Junín
Sábado 21/02/2026
9ª etapa – 9:00 hs
Uspallata – Cristo Redentor
Domingo 22/02/2026
10ª etapa – 16:00 hs
Casa de Gobierno – Guaymallén
Cronograma sujeto a modificaciones por fuerza mayor.
Mendoza, tierra de Ciclismo
La lista de campeones mendocinos en la Vuelta a Mendoza es un repaso por la historia viva del deporte provincial: