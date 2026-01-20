20 de enero de 2026
La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y celebra su historia en las rutas

La esperada Vuelta de Mendoza tiene su calendario confirmado y a continuación te contamos los detalles de la cita máxima del Ciclismo. No te lo pierdas.

La Vuelta Ciclista de Mendoza celebrará medio siglo de vida con un recorrido exigente y paisajes únicos.

La Vuelta Ciclista de Mendoza celebrará medio siglo de vida con un recorrido exigente y paisajes únicos.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta Ciclista de Mendoza está de fiesta. Del 12 al 22 de febrero, la competencia de ruta más emblemática del país celebrará sus 50 años de historia, consolidada como una de las carreras por etapas más tradicionales y exigentes del ciclismo argentino.

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el histórico giro mendocino vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena nacional, combinando alto nivel deportivo, estrategia de equipos y recorridos de enorme exigencia.

Medio siglo de historia y prestigio en el Ciclismo argentino

Con cinco décadas ininterrumpidas de competencia, la Vuelta mendocina se transformó en una verdadera escuela del ciclismo nacional, plataforma de lanzamiento para generaciones de corredores y escenario de grandes batallas deportivas.

A lo largo de los años, la prueba supo mantener su identidad: rutas largas, montaña, calor, viento y táctica, elementos que convierten cada edición en un desafío total para el pelotón.

Una edición especial con 10 etapas de alta exigencia en Ciclismo

La edición aniversario contará con 10 etapas, recorriendo distintos departamentos y escenarios icónicos de la provincia, desde el llano hasta la alta montaña, reafirmando a Mendoza como tierra de grandes desafíos deportivos.

El cronograma contempla jornadas técnicas, etapas de desgaste y finales explosivos, con la tradicional definición en la zona metropolitana.

Cronograma oficial de etapas – Vuelta Ciclista de Mendoza 2026

Jueves 12/02/2026

Presentación y Prólogo – 18:00 hs

Parque San Vicente (Godoy Cruz) – Presentación por equipos

Viernes 13/02/2026

1ª etapa – 15:30 hs

Junín – Carrizal – Tupungato

Sábado 14/02/2026

2ª etapa – 14:00 hs

San Rafael – General Alvear – San Rafael

Domingo 15/02/2026

3ª etapa – 15:00 hs

Luján de Cuyo – Las Heras – Villavicencio – Cruz del Paramillo

Lunes 16/02/2026

4ª etapa – 15:30 hs

La Paz – Santa Rosa – San Martín

Martes 17/02/2026

5ª etapa – 15:30 hs

Polo TIC (Aero Internet) – Potrerillos – Maipú

Miércoles 18/02/2026

6ª etapa – 15:00 hs

Maipú – Godoy Cruz

Jueves 19/02/2026

7ª etapa – 15:00 hs

San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano

Viernes 20/02/2026

8ª etapa – 15:00 hs

Lavalle – San Martín – Junín

Sábado 21/02/2026

9ª etapa – 9:00 hs

Uspallata – Cristo Redentor

Domingo 22/02/2026

10ª etapa – 16:00 hs

Casa de Gobierno – Guaymallén

Cronograma sujeto a modificaciones por fuerza mayor.

Mendoza, tierra de Ciclismo

La lista de campeones mendocinos en la Vuelta a Mendoza es un repaso por la historia viva del deporte provincial:

  • Cayetano Cortez (1981)

  • Roberto Escalante (1984)

  • Omar Contreras (1985)

  • José Villarroel (1986)

  • Raúl del Rosario Ruarte (1988)

  • Rubén Bergamín (1991)

  • Juan Marcelo Agüero (1993)

  • Ariel Jaime (1997)

  • Alejandro Corvalán (2003)

  • Gabriel Brizuela (2004, 2009 y 2015)

  • Ignacio Gili (2007 y 2008)

