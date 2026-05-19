Así será el Rally Dakar 2027: etapas, recorrido y el trazado más duro de Arabia Saudita

El Rally Dakar 2027 recorrerá Arabia Saudita con un trazado récord y etapas mucho más extremas.

El Rally Dakar 2027 ya tiene recorrido confirmado y promete convertirse en una de las ediciones más duras de los últimos años. La organización presentó oficialmente las etapas de la carrera que se disputará entre el 1 y el 15 de enero en Arabia Saudita , con salida y llegada en la King Abdullah Economic City y un trazado récord de 8.390 kilómetros totales .

La presentación oficial del recorrido se realizó en París y estuvo encabezada por el director del rally, David Castera , quien confirmó un circuito mucho más exigente que en temporadas anteriores.

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La edición 2027 contará con 5.320 kilómetros cronometrados, la cifra más alta desde el desembarco de la competencia en Arabia Saudita en 2020 . Además, el nuevo diseño incluirá más arena, más dunas, menos piedra y una navegación mucho más compleja , recuperando parte de la esencia histórica del Dakar.

Otro de los grandes desafíos serán las dos etapas maratón, donde los pilotos deberán competir y reparar sus vehículos sin asistencia de los equipos. Allí, la resistencia física, la estrategia y la capacidad mecánica volverán a transformarse en factores decisivos.

La organización también confirmó que habrá 13 etapas completas y un prólogo, con sectores rápidos, zonas técnicas y jornadas extremadamente largas que podrían generar enormes diferencias en la clasificación general.

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Así serán las etapas del Rally Dakar 2027

La competencia comenzará el 1 de enero con un prólogo corto alrededor de King Abdullah Economic City. Luego, la caravana atravesará ciudades históricas y enormes sectores desérticos como Yanbu, Al’Ula, Hail, Ad Dawadimi, Bisha, Wadi Ad Dawasir y Al Bahah.

Uno de los momentos más exigentes llegará el 7 y 8 de enero, cuando se dispute la primera etapa maratón. Allí los participantes deberán pasar la noche en un bivouac sin asistencia luego de completar especiales extremadamente largas y desgastantes.

La segunda etapa maratón se disputará entre el 13 y el 14 de enero, antes de la última jornada alrededor de KAEC, donde finalmente se definirán los campeones del Dakar 2027.

Dakar

Más arena, menos piedra y navegación decisiva

Uno de los cambios más importantes respecto a las últimas ediciones será la superficie del recorrido. Para 2027, la organización decidió reducir notablemente los sectores de piedra y aumentar la presencia de arena y dunas.

Esto provocará que la navegación vuelva a tener un rol fundamental en la competencia, especialmente en sectores rápidos y terrenos cambiantes donde los errores pueden costar muchísimo tiempo.

Además, varias etapas tendrán extensiones realmente extremas. La décima especial alcanzará los 515 kilómetros cronometrados, mientras que la duodécima jornada será la más extensa del Dakar 2027, con 905 kilómetros totales.

Con este nuevo recorrido, el Rally Dakar apunta claramente a recuperar su versión más salvaje y exigente, llevando al límite tanto a pilotos como a equipos en una edición que ya genera enorme expectativa dentro del mundo del rally-raid.