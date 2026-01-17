Rally Dakar 2026: Al-Attiyah no tuvo problemas y conquistó la gloria por sexta vez

El Rally Dakar 2026 consagró nuevamente a Nasser Al-Attiyah, que se quedó con su sexto título en autos y le dio a Dacia su primera victoria en la prueba reina, Arabia Saudita. El catarí cerró una edición extremadamente competitiva, con Nani Roma como escolta y Carlos Sainz relegado al quinto puesto tras un error clave.
Al-Attiyah, un campeón de cuatro marcas distintas en el Rally Dakar
A diferencia de otras ediciones, Al-Attiyah adoptó un enfoque más calculador y estratégico, priorizando la regularidad por sobre la búsqueda constante de triunfos parciales. Solo ganó dos etapas (la sexta y la duodécima), pero le alcanzó para dominar una de las ediciones más ajustadas de los últimos años.
La etapa 10, el quiebre definitivo del Rally Dakar
El momento decisivo de la carrera llegó en la etapa 10, correspondiente a la vuelta de la maratón. Allí, Al-Attiyah asestó un golpe casi definitivo, ampliando su ventaja en la general y dejando sin margen de reacción a sus principales rivales.
Hasta ese punto, la lucha por el liderazgo había sido intensa, con diferencias que rara vez superaron los 10 minutos. Sin embargo, los errores de navegación de los Ford Raptor, especialmente de Carlos Sainz, terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor del piloto de Dacia.
Roma brilló y fue segundo, Sainz pagó caro un error
La actuación española tuvo en Nani Roma a su principal referente. El catalán completó el mejor Dakar de su carrera, finalizando segundo, a 9 minutos y 42 segundos del campeón, y consolidándose como la referencia interna dentro del equipo Ford.
Para Carlos Sainz, en cambio, la edición 2026 dejó sabor a poco. El madrileño quedó fuera de la pelea por el podio tras un grave error de navegación en la etapa 10, que le costó cerca de 45 minutos. Finalmente, cerró el rally en la quinta posición, en una actuación que no reflejó sus expectativas iniciales.
La última etapa fue prácticamente un trámite para Al-Attiyah. Con más de 15 minutos de ventaja, el catarí gestionó el ritmo sin sobresaltos y selló su consagración con autoridad, confirmando su estatus como leyenda viva del rally raid.