Rally Dakar 2026: Al-Attiyah no tuvo problemas y conquistó la gloria por sexta vez

El Rally Dakar 2026 consagró nuevamente a Nasser Al-Attiyah , que se quedó con su sexto título en autos y le dio a Dacia su primera victoria en la prueba reina, Arabia Saudita. El catarí cerró una edición extremadamente competitiva, con Nani Roma como escolta y Carlos Sainz relegado al quinto puesto tras un error clave.

La victoria de Al-Attiyah en el Dakar 2026 amplía un legado histórico. El piloto catarí ya había ganado el Touareg con Volkswagen (2011) , Mini (2019) y Toyota (2015, 2022 y 2023) , y ahora suma a Dacia como la cuarta marca con la que se consagra, un registro reservado para leyendas como Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel .

A diferencia de otras ediciones, Al-Attiyah adoptó un enfoque más calculador y estratégico , priorizando la regularidad por sobre la búsqueda constante de triunfos parciales. Solo ganó dos etapas (la sexta y la duodécima), pero le alcanzó para dominar una de las ediciones más ajustadas de los últimos años.

El momento decisivo de la carrera llegó en la etapa 10 , correspondiente a la vuelta de la maratón. Allí, Al-Attiyah asestó un golpe casi definitivo, ampliando su ventaja en la general y dejando sin margen de reacción a sus principales rivales.

¡NASSER AL-ATTIYAH ES SEIS VECES CAMPEÓN DEL DAKAR! Mito absoluto, más cerca de la leyenda total. Al-Attiyah cierra el Dakar con un susto en la última etapa y dejando a Ford sin esa victoria. Nani Roma, podio y apretando hasta la última línea de meta. Honor. #Dakar2026 pic.twitter.com/KSZOAovNNd

Hasta ese punto, la lucha por el liderazgo había sido intensa, con diferencias que rara vez superaron los 10 minutos. Sin embargo, los errores de navegación de los Ford Raptor, especialmente de Carlos Sainz, terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor del piloto de Dacia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fersalinas_13/status/2012494744236986769&partner=&hide_thread=false CAMPEÓN

Nasser Al-Attiyah consigue su primera victoria con Dacia Sandriders y obtiene su sexto título en el Dakar. pic.twitter.com/CFWybn8GLT — Fer Salinas (@fersalinas_13) January 17, 2026

Roma brilló y fue segundo, Sainz pagó caro un error

La actuación española tuvo en Nani Roma a su principal referente. El catalán completó el mejor Dakar de su carrera, finalizando segundo, a 9 minutos y 42 segundos del campeón, y consolidándose como la referencia interna dentro del equipo Ford.

Para Carlos Sainz, en cambio, la edición 2026 dejó sabor a poco. El madrileño quedó fuera de la pelea por el podio tras un grave error de navegación en la etapa 10, que le costó cerca de 45 minutos. Finalmente, cerró el rally en la quinta posición, en una actuación que no reflejó sus expectativas iniciales.

Un cierre controlado y un legado que crece

La última etapa fue prácticamente un trámite para Al-Attiyah. Con más de 15 minutos de ventaja, el catarí gestionó el ritmo sin sobresaltos y selló su consagración con autoridad, confirmando su estatus como leyenda viva del rally raid.