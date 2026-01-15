Rally Dakar 2026: Luciano Benavides lidera la general de motos por apenas 23 segundos tras la Etapa 11

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita entra en su recta final con una definición al límite en la categoría motos. Tras la disputa de la Etapa 11 , el argentino Luciano Benavides volvió a quedar como líder de la clasificación general , con una ventaja de apenas 23 segundos , en una jornada exigente que tuvo como ganador al estadounidense Skyler Howes .

La caravana del Dakar inició su regreso hacia Yanbu , ciudad donde comenzó la competencia el pasado 3 de enero y donde también finalizará el próximo 17 de enero . Antes de llegar a la meta final, las motos afrontaron la undécima etapa , entre Bisha y Al Henakiyah , con un recorrido total cercano a los 900 kilómetros , incluidos 346 kilómetros de especial .

¡VICTORIA DE HOWES Y CAMBIO DE LÍDER! Skyler Howes gana ante Adrien Van Beveren y Edgar Canet. Ricky Brabec cede (diría que adrede) el liderato a Luciano Benavides. Tosha Schareina apuntala el podio ante un colosal Daniel Sanders. #Dakar2026 pic.twitter.com/C5ORav1kuq

Fue una jornada muy exigente, con presencia de dunas pero marcada principalmente por tramos pedregosos y caminos sin asfaltar , que castigaron tanto a las motos como a los pilotos, en un Dakar que no da respiro en su tramo decisivo.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Daniel Sanders , vigente campeón, quien decidió largar la etapa pese a la fuerte caída sufrida el miércoles, que le provocó lesiones en la clavícula izquierda y el esternón . Con el hombro vendado, el australiano completó la especial con prudencia y finalizó 13° , a unos 10 minutos del ganador , logrando superar la primera de las tres etapas que aún debe afrontar para completar el rally.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/orimunoz99/status/2011727951843516569&partner=&hide_thread=false Pues hubo sorpresa al final en motos. Brabec estaba ampliando diferencias durante toda la etapa pero en el último tramo lo ha perdido todo. Esto lo aprovecha Luciano Benavides para superarle en la general



Solo les separan 23 segundos a dos días del final. Locura de #Dakar2026 pic.twitter.com/uEPtZCXWhJ — Oriol Muñoz (@orimunoz99) January 15, 2026

Howes ganó la etapa y la lucha se apretó arriba

La pelea por la victoria del día tuvo como protagonistas a los pilotos oficiales de Honda. Adrien van Beveren, ganador de la etapa anterior, abrió pista y aprovechó las bonificaciones de tiempo, al igual que Ricky Brabec, que se sumó al grupo de punta tras más de 200 kilómetros.

Sin embargo, en la parte final de la especial, Skyler Howes fue el más rápido de todos y terminó marcando el mejor tiempo absoluto, completando los 346 kilómetros en algo más de 3 horas y 9 minutos. Incluso tras aplicar las bonificaciones, el triunfo de etapa quedó en manos del estadounidense, con Van Beveren segundo a solo 21 segundos.

Benavides recuperó la punta y manda por segundos

Ricky Brabec perdió ritmo en el tramo final y terminó por detrás de Edgar Canet, Luciano Benavides y Tosha Schareina, cediendo casi cinco minutos respecto a Howes y más de un minuto frente al argentino, lo que le costó el liderazgo de la general.

Con ese resultado, Benavides volvió a colocarse al frente del clasificador, con una diferencia mínima de 23 segundos sobre Brabec, en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años. Schareina se mantiene como tercero, aunque a unos 15 minutos, todavía con chances matemáticas pero obligado a una remontada importante.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lo que viene: dos etapas para el Touareg

Con solo dos etapas por disputarse, el Dakar 2026 en motos promete un cierre cargado de tensión. Este viernes, la competencia continuará con la penúltima etapa, una especial de algo más de 310 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu, antes del último esfuerzo rumbo a la meta final.

Luciano Benavides llega al momento decisivo liderando, pero con un margen mínimo que anticipa un final vibrante en la carrera más dura del mundo.