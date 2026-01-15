15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
a un paso

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides lidera la general de motos por apenas 23 segundos tras la Etapa 11

El argentino Luciano Benavides volvió a quedar al frente del Rally Dakar en motos luego de la manga 11, en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Luciano Benavides recuperó el liderazgo del Rally Dakar 2026 y afronta el cierre con una ventaja mínima. &nbsp;

Luciano Benavides recuperó el liderazgo del Rally Dakar 2026 y afronta el cierre con una ventaja mínima.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita entra en su recta final con una definición al límite en la categoría motos. Tras la disputa de la Etapa 11, el argentino Luciano Benavides volvió a quedar como líder de la clasificación general, con una ventaja de apenas 23 segundos, en una jornada exigente que tuvo como ganador al estadounidense Skyler Howes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Swinxy/status/2011733889127956847&partner=&hide_thread=false

Una etapa larga y desgastante rumbo al cierre del Rally Dakar

La caravana del Dakar inició su regreso hacia Yanbu, ciudad donde comenzó la competencia el pasado 3 de enero y donde también finalizará el próximo 17 de enero. Antes de llegar a la meta final, las motos afrontaron la undécima etapa, entre Bisha y Al Henakiyah, con un recorrido total cercano a los 900 kilómetros, incluidos 346 kilómetros de especial.

Lee además
Paul Spierings fue nuevamente el más rápido entre los Challenger y se quedó con la victoria en la exigente etapa maratón del Rally Dakar 2026.
no detiene su andar

Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse
Luciano Benavides es uno de los animadores de la general de motos tras una etapa decisiva en el Rally Dakar 2026.  
pegó el volantazo

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides fue tercero tras la Etapa 10 y sigue cerca de la cima

Sanders volvió a largar pese a las lesiones

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Daniel Sanders, vigente campeón, quien decidió largar la etapa pese a la fuerte caída sufrida el miércoles, que le provocó lesiones en la clavícula izquierda y el esternón. Con el hombro vendado, el australiano completó la especial con prudencia y finalizó 13°, a unos 10 minutos del ganador, logrando superar la primera de las tres etapas que aún debe afrontar para completar el rally.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/orimunoz99/status/2011727951843516569&partner=&hide_thread=false

Howes ganó la etapa y la lucha se apretó arriba

La pelea por la victoria del día tuvo como protagonistas a los pilotos oficiales de Honda. Adrien van Beveren, ganador de la etapa anterior, abrió pista y aprovechó las bonificaciones de tiempo, al igual que Ricky Brabec, que se sumó al grupo de punta tras más de 200 kilómetros.

Sin embargo, en la parte final de la especial, Skyler Howes fue el más rápido de todos y terminó marcando el mejor tiempo absoluto, completando los 346 kilómetros en algo más de 3 horas y 9 minutos. Incluso tras aplicar las bonificaciones, el triunfo de etapa quedó en manos del estadounidense, con Van Beveren segundo a solo 21 segundos.

Benavides recuperó la punta y manda por segundos

Ricky Brabec perdió ritmo en el tramo final y terminó por detrás de Edgar Canet, Luciano Benavides y Tosha Schareina, cediendo casi cinco minutos respecto a Howes y más de un minuto frente al argentino, lo que le costó el liderazgo de la general.

Con ese resultado, Benavides volvió a colocarse al frente del clasificador, con una diferencia mínima de 23 segundos sobre Brabec, en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años. Schareina se mantiene como tercero, aunque a unos 15 minutos, todavía con chances matemáticas pero obligado a una remontada importante.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lo que viene: dos etapas para el Touareg

Con solo dos etapas por disputarse, el Dakar 2026 en motos promete un cierre cargado de tensión. Este viernes, la competencia continuará con la penúltima etapa, una especial de algo más de 310 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu, antes del último esfuerzo rumbo a la meta final.

Luciano Benavides llega al momento decisivo liderando, pero con un margen mínimo que anticipa un final vibrante en la carrera más dura del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Caos en la maratón del Rally Dakar, donde Serradori gana la Etapa 10 y Al-Attiyah vuelve a mandar

Bruno Jacomy hizo una gran Etapa 9 en el Rally Dakar y se afirma en la tabla general de Challenger

Schareina gana la etapa 9 del Rally Dakar, Benavides pierde la punta y la general se sacude

Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

Toyota dominó la Etapa 8 del Dakar: Variawa ganó y Lategan fue segundo

Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

LO QUE SE LEE AHORA
En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un empate con Millonarios
Amistoso internacional

En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

Las Más Leídas

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor
Tal vez no sabías

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo