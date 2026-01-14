15 de enero de 2026
Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Consultá el cronograma de las Becas Progresar y enterate los motivos por los que podrías no haber cobrado. Todo sobre las fechas y requisitos de enero 2026.

 Por Analía Martín

El inicio de año genera dudas en los beneficiarios de la ayuda escolar, sobre todo respecto al cobro de enero. Si bien las Becas Progresar continúan vigentes en 2026, existen situaciones administrativas que pueden haber demorado el depósito de tus haberes. Conocer las razones es el primer paso para realizar el reclamo correspondiente si es necesario.

Si este mes no viste el dinero acreditado, la causa más frecuente suele ser la falta de acreditación de la regularidad escolar. ANSES y el Ministerio de Capital Humano realizan cruces de datos constantes; si tu institución educativa no informó tu condición de alumno regular a tiempo, el pago se suspende preventivamente. Otro motivo puede ser que estés percibiendo el 80% y te falte presentar documentación para liberar el 20% retenido acumulado.

Becas Progresar
Calendario de pagos de las Becas Progresar

Para quienes tienen todo en regla, el cronograma de enero 2026 ya está en marcha. Los pagos se realizan según la terminación de tu DNI. Es importante revisar tu cuenta en las fechas indicadas antes de iniciar un reclamo, ya que los depósitos pueden demorar hasta 48 horas en impactar en el sistema bancario.

Cronograma de cobro enero 2026:

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de enero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de enero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de enero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero.

Cómo verificar tu estado

Te recomendamos ingresar a la web de ANSES y buscar la sección de "Certificación Negativa". Si al generar el comprobante la línea de Becas Progresar aparece en rojo o figura como activa, el pago debería estar en curso. Si no figura, es probable que se haya dado de baja el beneficio y debas reinscribirte o presentar reclamo.

Chequeá primero la fecha de cobro según tu documento y luego verificá tu certificación en la web oficial para descartar problemas administrativos con tu beca.

