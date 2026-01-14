Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo

El lunes 19 de enero , Argentina recibirá la primera descarga de automóviles transportados por uno de los buques más importantes de la industria automotriz a nivel global. Se trata del primer barco de una flota perteneciente a la compañía china BYD , que arriba al país con un embarque superior a 5.000 autos híbridos y eléctricos .

La llegada de estas unidades se enmarca en la política del Gobierno nacional de facilitar la importación de vehículos sin el pago del arancel extrazona del 35% , una medida que apunta a ampliar la oferta y modificar la composición del mercado automotor local. Bajo este régimen especial, el cupo anual habilitado es de 50.000 unidades , de las cuales se estima que unas 15.000 ya ingresaron al país.

Según lo previsto, la totalidad del cupo correspondiente a 2025 deberá arribar a la Argentina antes del 31 de enero .

El barco que amarrará en el puerto de Zárate se destaca por contar con tecnología de propulsión de última generación , que combina el uso de gas licuado con combustible convencional. Este sistema le permite mejorar la eficiencia operativa, reducir emisiones y acortar los tiempos de traslado en comparación con los buques tradicionales, con un enfoque puesto en el cuidado ambiental .

De acuerdo con información publicada por Infobae, la embarcación tiene capacidad para transportar hasta 7.000 vehículos por viaje. Además, la compañía china prevé sumar siete buques adicionales a su flota en los próximos dos años, lo que refuerza su estrategia de expansión logística a escala global.

El impacto de la apertura importadora en el mercado automotor

El desembarco de BYD, junto con el ingreso de al menos otras diez marcas nuevas, refleja un cambio de escenario en el mercado automotor argentino, impulsado por dos factores que avanzan de manera simultánea.

Por un lado, la liberalización de las importaciones de vehículos promovida por el Gobierno de Javier Milei despertó un fuerte interés de la industria automotriz asiática, que hasta 2023 encontraba severas limitaciones para ingresar al país debido a las restricciones comerciales y a la carga impositiva.

En paralelo, se puso en marcha el cupo anual de 50.000 autos híbridos y eléctricos que quedan exentos del arancel extrazona del 35%, siempre que su valor sea inferior a USD 16.000 FOB en el puerto de origen. Este esquema se extenderá hasta 2029 inclusive, lo que habilitaría el ingreso de hasta 250.000 vehículos bajo este régimen preferencial en los próximos años.