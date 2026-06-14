A los 82 años, falleció el querido músico mendocino Pocho Sosa

La cultura de Mendoza atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Carlos Alberto Pocho Sosa , uno de los máximos exponentes del folclore cuyano . El artista falleció a los 82 años y dejó una trayectoria de más de seis décadas dedicada a difundir la música y las tradiciones de la provincia.

Nacido el 17 de julio de 1943, Pocho Sosa dedicó más de seis décadas a difundir la música folclórica , la tonada y las tradiciones de la región en escenarios de todo el país.

La confirmación pública del fallecimiento fue realizada por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , quien lo despidió a través de las redes sociales con un emotivo mensaje. "Con profundo pesar despido a 'Pocho' Sosa, u na de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana ", expresó.

En su mensaje, la funcionaria destacó el papel fundamental que el artista desempeñó en la construcción de la identidad cultural provincial. También recordó que su obra trascendió generaciones gracias a la difusión de géneros tradicionales como la cueca cuyana y la tonada mendocina, convirtiéndose en una referencia obligada dentro del cancionero popular.

Embed Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana.



Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de… pic.twitter.com/b3KbSzOecB — Hebe Casado (@hebesil) June 14, 2026

"Durante más de seis décadas ayudó a construir la identidad cultural de Mendoza y a transmitirla con orgullo a nuevas generaciones", señaló Casado, quien además sostuvo que la voz de Sosa forma parte de la memoria colectiva de los mendocinos.

La despedida del artista también remite inevitablemente a una de las canciones más representativas de la provincia, cuya interpretación quedó asociada para siempre a su figura. "Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones", agregó la vicegobernadora.

La provincia de Mendoza despide este domingo a Pocho Sosa

A partir de las 13:30 horas, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional a Carlos Alberto "Pocho" Sosa. A pedido de su familia, mendocinos, amigos, allegados y artistas que disfrutaron del legado del cantor podrán acercarse al Salón Rojo de la Casa de Leyes para el último adiós.

El acto tendrá lugar hasta las 16:30 horas.

Un reconocimiento reciente en la Ciudad de Mendoza

Apenas unos meses antes de su fallecimiento, Pocho Sosa había recibido un importante homenaje por parte de la Ciudad de Mendoza. En abril de este año fue declarado Vecino Destacado, en un acto realizado en la Plazoleta Vélez Sarsfield que reunió a vecinos, artistas y autoridades.

El reconocimiento puso en valor no solo su extensa trayectoria musical, sino también el fuerte vínculo que supo construir con la comunidad mendocina a lo largo de su carrera. Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa que quedó instalada en el espacio público como símbolo permanente de gratitud y reconocimiento.

Pocho Sosa - Homenaje Ciudad - 18 abril La placa en honor a Pocho Sosa en la capital mendocina. Foto: Ciudad de Mendoza

Uno de los momentos más emotivos de aquella jornada se produjo hacia el cierre del acto, cuando artistas y vecinos interpretaron juntos la canción "Todo cambia", en un clima de celebración y afecto hacia el músico.

Con su partida, Mendoza pierde a uno de sus máximos exponentes de la cultura cuyana, pero deja una obra que seguirá vigente en cada festival, en cada Vendimia y en cada escenario donde vuelvan a sonar las canciones que marcaron la historia de la provincia.