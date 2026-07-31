Ni el VAR detectó este cruce: vinculan a Gastón Edul con una ex Gran Hermano

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Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, varios medios de comunicación aseguraron que el periodista Gastón Edul estaría iniciando un romance con una ex participante de Gran Hermano. En esta nota, te contamos quién es la protagonista de los rumores y qué se sabe hasta el momento.

Qué se sabe del supuesto romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez En las últimas horas, el programa LAM reveló que el periodista deportivo Gastón Edul estaría viviendo un romance con Sabrina Cortez, una de las exparticipantes de Gran Hermano 2023.

Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano 2023 Según trascendió, ambos mantienen contacto desde hace un tiempo y, en las últimas semanas, el vínculo habría tomado un rumbo diferente. Además, distintas versiones indican que habrían coincidido en Ibiza, un detalle que alimentó aún más los rumores de un posible romance.

El panelista Pepe Ochoa sostuvo que la relación entre ellos no sería algo reciente y dio más precisiones sobre la situación. “Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez”, afirmó. Hasta el momento, ni Gastón Edul ni Sabrina Cortez realizaron declaraciones para confirmar o desmentir las versiones que comenzaron a circular.

Sabrina Cortez fue una de las participantes más recordadas de Gran Hermano 2023. Durante su paso por el reality fue eliminada, regresó a la competencia gracias al repechaje y, tiempo después, volvió a abandonar la casa. Además, su historia dentro del programa estuvo marcada por el romance que mantuvo con Alan Simone, otro de los concursantes.

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