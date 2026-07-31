31 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gastón Edul

Ni el VAR detectó este cruce: vinculan a Gastón Edul con una ex Gran Hermano

Gastón Edul quedó en el centro de los rumores por un supuesto romance con una ex Gran Hermano. Conocé quién es y qué se sabe hasta ahora.

Ni el VAR detectó este cruce: vinculan a Gastón Edul con una ex Gran Hermano

Ni el VAR detectó este cruce: vinculan a Gastón Edul con una ex Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, varios medios de comunicación aseguraron que el periodista Gastón Edul estaría iniciando un romance con una ex participante de Gran Hermano. En esta nota, te contamos quién es la protagonista de los rumores y qué se sabe hasta el momento.

Qué se sabe del supuesto romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez

En las últimas horas, el programa LAM reveló que el periodista deportivo Gastón Edul estaría viviendo un romance con Sabrina Cortez, una de las exparticipantes de Gran Hermano 2023.

Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano 2023

Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano 2023

Según trascendió, ambos mantienen contacto desde hace un tiempo y, en las últimas semanas, el vínculo habría tomado un rumbo diferente. Además, distintas versiones indican que habrían coincidido en Ibiza, un detalle que alimentó aún más los rumores de un posible romance.

El panelista Pepe Ochoa sostuvo que la relación entre ellos no sería algo reciente y dio más precisiones sobre la situación. “Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez”, afirmó. Hasta el momento, ni Gastón Edul ni Sabrina Cortez realizaron declaraciones para confirmar o desmentir las versiones que comenzaron a circular.

Sabrina Cortez fue una de las participantes más recordadas de Gran Hermano 2023. Durante su paso por el reality fue eliminada, regresó a la competencia gracias al repechaje y, tiempo después, volvió a abandonar la casa. Además, su historia dentro del programa estuvo marcada por el romance que mantuvo con Alan Simone, otro de los concursantes.

Temas
Seguí leyendo

Murió un icónico humorista argentino que hizo reír a generaciones

Quién es Tuli Acosta y qué dijo sobre Luck Ra: ¿tercera en discordia?

Fuerte caída y shock en Gran Hermano: una participante terminó hospitalizada y fuera del reality

Noche de polémica en Gran Hermano: así quedó definida la placa de nominados

"Él sigue siendo el amor de mi vida": La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra

"Extraño, pero no puedo": Sebastián Estevanez contó por qué se alejó de la actuación

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: "Está siendo un duelo muy difícil"

Si no lloraste con Campanita y Majluf en Gran Hermano, probablemente seas de piedra

Lee además
Dos respiraron, el resto quedó en la cuerda floja: así está la placa de Gran Hermano video

Se conocieron los primeros salvados y la placa de Gran Hermano quedó más caliente que nunca
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano fue acusado de presunto abuso sexual.

El ex "Gran Hermano" Thiago Medina fue denunciado por una prima por abuso sexual
LO QUE SE LEE AHORA
Dos respiraron, el resto quedó en la cuerda floja: así está la placa de Gran Hermano video

Se conocieron los primeros salvados y la placa de Gran Hermano quedó más caliente que nunca

Las Más Leídas

Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda y la Dirección General de Escuelas decidió la suspensión de clases en gran parte de la provincia.

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Suspenden las clases este viernes en gran parte de Mendoza.

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana

El Corsa que destapó la investigación. 

La insólita derivación que tuvo el accidente vial del Acceso Sur

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita. 

Brutal homicidio de un menor de 15 años en Ciudad