29 de julio de 2026
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El actor Sebastián Estevanez reveló por qué dejó la televisión

Sebastián Estevanez dio una entrevista y contó las razones para dejar de ser actor. Priorizó a su familia y hoy se dedica de lleno a la construcción.

El actor Sebastián Estevanez reveló por qué dejó la televisión

El actor Sebastián Estevanez reveló por qué dejó la televisión

Por Sitio Andino MuchoShow

El exgalán de ficciones icónicas como Dulce Amor y Amor en Custodia dejó atrás los libretos para volcarse de lleno al diseño y la construcción de viviendas. En una distendida entrevista radial con Matías Martin, el reconocido actor repasó las razones que lo llevaron a cambiar de rubro y reveló cómo es su nueva rutina profesional a los 55 años.

¿Por qué Sebastián Estevanez decidió dejar la televisión?

Durante la charla, el artista confesó que la decisión no respondió a una falta de cariño por la profesión, sino a la búsqueda de un equilibrio personal. Tras más de dos décadas con jornadas extenuantes de grabación que lo mantenían fuera de su casa desde temprano, sintió la necesidad de modificar sus prioridades para disfrutar de su esposa, Ivana Saccani, y de sus cuatro hijos. A pesar de que le ofrecieron encabezar una remake de Dulce Amor en formato vertical y participar de un proyecto policial, eligió rechazar las propuestas para no descuidar su incipiente empresa.

Explicó que la construcción exige una presencia diaria que resulta incompatible con las largas horas que requiere el rodaje de una tira. “Estoy empezando a construir y tenés que rodearte de un buen equipo: arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas y albañiles... Hay que involucrarse”, argumentó. “La actuación la extraño muchísimo, pero sería difícil hacer las dos cosas, te consume mucho tiempo el tema de la construcción”, reflexionó

Además remarcó que durante años se perdió momentos cotidianos con sus hijos y que este cambio le permite almorzar con ellos y acompañarlos de otra manera. “En los últimos años que venía laburando, sentía que necesitaba estar más tiempo con mi mujer y mis hijos”, dijo.

De los sets de grabación al armado de equipos en las obras

Su interés por el sector de la construcción nació a partir de una experiencia personal negativa cuando remodeló su propia casa. A partir de allí, se propuso armar una estructura de trabajo que le garantizara a los clientes un proceso sin presiones ni malos momentos.

Actualmente, su rol se asemeja al de un productor general, encargándose de coordinar arquitectos, ingenieros, electricistas y albañiles. Incluso, reveló que brindó asesoramiento integral al conductor Marley para la edificación de su vivienda particular. Con la convicción de haber encontrado una vocación que le brinda tranquilidad y tiempo de calidad con sus seres queridos, Estevanez cierra una etapa dorada en la televisión argentina para consolidar su faceta emprendedora.

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