Quién es Tuli Acosta y qué dijo sobre Luck Ra: ¿tercera en discordia?

Nelta Fiorella Acosta, conocida popularmente como Tuli Acosta, nació en Río Ceballos, Córdoba, y es una bailarina y creadora de contenido de 25 años. En las últimas horas, su nombre se convirtió en tendencia nacional al quedar señalada como la supuesta tercera en discordiatras el fin de la pareja entre La Joaqui y el cantanteLuck Ra.
¿Quién es Tuli Acosta y cuál es la trayectoria de la artista vinculada a Luck Ra?
La joven descubrió su pasión por la danza a los tres años y tuvo un crecimiento tan vertiginoso que a los 15 tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para perfeccionarse en hip-hop junto a la compañía Phunk Phenomenon. Durante la pandemia de 2020 dio el salto definitivo a las redes sociales impartiendo clases virtuales de baile, lo que le valió millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y Twitch.
Su talento la llevó a formar parte de videoclips de figuras como María Becerra, Tini Stoessel y Nicki Nicole, integró programas de streaming como Red Flag en Luzu TV y alcanzó el reconocimiento masivo al consagrarse campeona del certamen Bailando 2023-2024.
¿Existe un vínculo previo y de romance entre los cantantes cordobeses?
La cercanía entre la bailarina y el cuartetero no es nueva. Ambos comparten sus raíces en Córdoba y han coincidido más de una vez en el circuito de la música urbana; de hecho, en diciembre de 2021 lanzaron juntos la colaboración "Qué casualidad", un tema que hoy vuelve a sonar por todos lados tras las especulaciones de romance.
Lejos de salir a dar entrevistas o emitir comunicados formales, Tuli prefirió responder al revuelo desde sus propias redes sociales. Subió un video en pleno entrenamiento físico a sus historias de Instagram y lo acompañó con una frase categórica para desmarcarse del drama: "Ni idea, yo ando en mi mundo". Mientras el ambiente de la farándula busca explicaciones, la influencer opta por concentrarse en sus rutinas y en su carrera como cantante.