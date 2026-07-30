30 de julio de 2026
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Luck Ra

Quién es Tuli Acosta y qué dijo sobre Luck Ra: ¿tercera en discordia?

Tuli Acosta quedó envuelta en rumores de romance con Luck Ra tras la separación de La Joaqui. El perfil de la bailarina y su llamativa respuesta.

¿Tercera en discordia?: Quién es Tuli Acosta y qué dijo sobre Luck Ra

¿Tercera en discordia?: Quién es Tuli Acosta y qué dijo sobre Luck Ra

¿Quién es Tuli Acosta y cuál es la trayectoria de la artista vinculada a Luck Ra?

La joven descubrió su pasión por la danza a los tres años y tuvo un crecimiento tan vertiginoso que a los 15 tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para perfeccionarse en hip-hop junto a la compañía Phunk Phenomenon. Durante la pandemia de 2020 dio el salto definitivo a las redes sociales impartiendo clases virtuales de baile, lo que le valió millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y Twitch.

Su talento la llevó a formar parte de videoclips de figuras como María Becerra, Tini Stoessel y Nicki Nicole, integró programas de streaming como Red Flag en Luzu TV y alcanzó el reconocimiento masivo al consagrarse campeona del certamen Bailando 2023-2024.

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¿Existe un vínculo previo y de romance entre los cantantes cordobeses?

La cercanía entre la bailarina y el cuartetero no es nueva. Ambos comparten sus raíces en Córdoba y han coincidido más de una vez en el circuito de la música urbana; de hecho, en diciembre de 2021 lanzaron juntos la colaboración "Qué casualidad", un tema que hoy vuelve a sonar por todos lados tras las especulaciones de romance.

Lejos de salir a dar entrevistas o emitir comunicados formales, Tuli prefirió responder al revuelo desde sus propias redes sociales. Subió un video en pleno entrenamiento físico a sus historias de Instagram y lo acompañó con una frase categórica para desmarcarse del drama: "Ni idea, yo ando en mi mundo". Mientras el ambiente de la farándula busca explicaciones, la influencer opta por concentrarse en sus rutinas y en su carrera como cantante.

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