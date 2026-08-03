Morena Rial podría volver a la cárcel tras nuevos incumplimientos de su prisión domiciliaria

Con la nueva audiencia prevista, su futuro judicial vuelve a estar bajo análisis

Morena Rial podría regresar a prisión luego de una serie de presuntos incumplimientos de su prisión domiciliaria. La información fue revelada por LAM, donde señalaron que efectivos policiales habrían ingresado al domicilio de la mediática tras un llamado por ruidos molestos y se encontraron con una situación que podría complicar su panorama judicial.

Según contó el periodista Pepe Ochoa en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el episodio habría derivado en una nueva intervención de la Justicia. " El martes va a tener que dar explicaciones, porque estuvo con 12 personas en su departamento. La policía cayó en su casa por ruidos molestos. Entraron y estaba ella con amigas y un par de amigos ", afirmó Ochoa durante la emisión del programa.

Además del episodio ocurrido en su vivienda, el periodista aseguró que la joven acumularía varios incumplimientos desde que obtuvo el beneficio de permanecer en su domicilio.

" Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que explique qué pasó ", sostuvo Ochoa, quien agregó que desde el entorno judicial le habrían anticipado que existe una posibilidad concreta de que la mediática vuelva a estar detenida en una unidad penitenciaria.

La joven acumularía varios incumplimientos desde que obtuvo el beneficio de permanecer en su domicilio.

La audiencia será clave para definir los próximos pasos en la causa y determinar si Morena Rial continúa bajo el régimen de prisión domiciliaria o si debe regresar a un establecimiento carcelario.

El pedido de libertad condicional que había impulsado su abogado

Días atrás, el abogado Alejandro Cipolla había manifestado su intención de solicitar la libertad condicional para su clienta. El objetivo, según había explicado, era que Morena pudiera comenzar a trabajar fuera de su domicilio y desarrollar actividades vinculadas a su faceta como influencer en redes sociales.

Sin embargo, los recientes cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia podrían modificar ese escenario.

Antes de acceder a la prisión domiciliaria, Morena Rial estuvo seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Morena Rial aceptó un juicio abreviado y fue condenada a tres años de prisión.

Su exabogado Martín Leiro había detallado que durante ese período permaneció en el sector conocido como "buzones", un espacio separado del resto de las internas que cuenta con una celda individual equipada con ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Durante su detención, la mediática habría realizado tareas administrativas y colaborado en la biblioteca del penal mientras esperaba una resolución que le permitiera cumplir la pena bajo otra modalidad. También utilizó su tiempo para mantenerse activa en redes sociales e incluso creó una cuenta de Instagram.

La causa por robos y la situación judicial actual

A fines de marzo, Morena Rial aceptó un juicio abreviado y fue condenada a tres años de prisión por su participación en una serie de robos bajo la modalidad escruche.

Aunque posteriormente buscó acceder a la libertad condicional, el pedido fue rechazado por la Justicia, una decisión que, según trascendió, habría generado una fuerte angustia en la joven.

Ahora, con la nueva audiencia prevista, su futuro judicial vuelve a estar bajo análisis y existe expectativa por la resolución que podría definir si continúa con prisión domiciliaria o regresa a la cárcel.