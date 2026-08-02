2 de agosto de 2026
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Rosalía

Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires por la polémica publicación tras el Mundial

La cantante española interrumpió su primer recital en el Arena de Buenos Aires para pedir disculpas. Visiblemente emocionada, reafirmó el cariño que siente por Argentina.

Rosalía interrumpió el espectáculo durante algunos minutos para dirigirse directamente al público argentino.

Rosalía interrumpió el espectáculo durante algunos minutos para dirigirse directamente al público argentino.

Foto: NA

Visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas, la artista española pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que nunca tuvo la intención de herir a sus seguidores argentinos. "Sin mirármelo mucho y rápido le di un repost. Tremenda cagada", reconoció frente a miles de fanáticos.

El vínculo de Rosalía con Argentina

Durante su mensaje, Rosalía también recordó el fuerte lazo que la une con el público argentino desde los primeros años de su proyección internacional. En ese sentido, rememoró su actuación en el Lollapalooza Argentina 2019, un recital que, según contó, marcó un punto de inflexión en su carrera.

Rosalía también recordó el fuerte lazo que la une con el público argentino.

Rosalía también recordó el fuerte lazo que la une con el público argentino.

"Nunca me olvidaré esa sensación. Fue la primera vez que sentí que lo había logrado fuera de mi país", afirmó. La artista destacó que el apoyo recibido en la Argentina fue determinante para su crecimiento profesional y dejó en claro el profundo cariño que siente por el país.

"¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy", sostuvo.

El agradecimiento de la artista al público argentino

Antes de retomar el concierto, la intérprete volvió a agradecer el respaldo que recibió a lo largo de los años y buscó despejar cualquier duda sobre sus sentimientos hacia el país.

"No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra", manifestó.

Finalmente, Rosalía cerró su mensaje con una declaración que fue recibida con una ovación por parte de los asistentes. "Quiero que lo sepan: mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual, intacto que el primer día. Hoy vengo con el corazón abierto, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregarlo todo. Gracias por estar aquí, por levantarme hace tantos años y por no dejarme nunca", concluyó entre aplausos.

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