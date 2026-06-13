Provincias en crisis fiscal: crecen las transferencias, pero persiste el déficit

El alivio llegó tarde y fue parcial. En mayo de 2026 las transferencias automáticas a las provincias ( coparticipación federal de impuestos y regímenes especiales ) crecieron un 8,2% interanual en términos reales , interrumpiendo una secuencia de caídas que se extendió desde el inicio del ejercicio.

Ese repunte no alcanza para revertir el deterioro acumulado: en los primeros cinco meses del año los ingresos totales del consolidado provincial retrocedieron alrededor de un 2,6% en valores constantes , y las condiciones estructurales del gasto indican que la mayoría de las jurisdicciones volverá a exhibir déficit financiero en 2026, tal como ocurrió en 2025. Esa es la conclusión central del análisis elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea .

La suba de mayo responde a un fenómeno conocido: el vencimiento de las declaraciones juradas y el pago del saldo del Impuesto a las Ganancias para empresas con cierre contable al 31 de diciembre genera históricamente un pico en la recaudación coparticipable durante ese mes, por lo tanto, no es evidencia de una recuperación sostenida de la actividad económica ni de los recursos fiscales.

El monto de transferencias automáticas de mayo de 2026, equivalente a 8,04 billones de pesos constantes , se ubica apenas en el promedio del período 2021, 2026 y resulta similar al de los años 2022 y 2023. Más revelador aún es el acumulado enero, mayo: con 31,5 billones de pesos constantes , los envíos automáticos de los primeros cinco meses de 2026 se sitúan en el mínimo de los últimos seis años (junto a 2024), un 5% por debajo del promedio del período. La conclusión es que los tributos ligados al mercado y al consumo interno siguen condicionando el volumen de recursos transferidos a las provincias.

Diferencias entre provincias

La distribución entre distritos muestra variaciones acotadas: el mayor incremento interanual de mayo correspondió a Catamarca (12,6%) y el menor a la provincia de Buenos Aires (7,2%), con Mendoza registrando un alza del 8,3%.

El cuadro se complica al incorporar las transferencias discrecionales, partidas corrientes y de capital que el gobierno nacional distribuye según criterios propios. En mayo de 2026 esas remesas cayeron un 71% interanual en términos reales; en el acumulado de los cinco primeros meses, la baja asciende al 55%. El resultado es que las transferencias totales a provincias (automáticas más discrecionales) registran una contracción del 4,8% real en el período enero, mayo de 2026.

La reducción no se distribuye de manera uniforme. Excluyendo la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires, cuya caída del 49% obedece en un 96% a la interrupción del pago del 1,55% adicional de coparticipación, las provincias más afectadas por la merma de envíos totales son Santa Cruz (6%), La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego (4% cada una). En el extremo opuesto, La Pampa (+2%) y Misiones (+1%) son las únicas jurisdicciones que muestran incrementos en el período.

image Las provincias tuvieron un alivio temporal en mayo pero el panorama no es bueno para lo que resta del 2026

La debilidad de los recursos propios

Los recursos tributarios propios amortiguan solo en parte la caída de transferencias. En el consolidado, esos ingresos registraron un alza real del 0,6% entre enero y abril, con Entre Ríos (+11%), Neuquén (+8%) y San Juan (+8%) a la cabeza. No obstante, ese incremento no alcanza a compensar el desempeño negativo de jurisdicciones como Misiones (22%) y La Rioja (13%), donde la contracción de ingresos propios explica la totalidad o la mayor parte del deterioro fiscal.

El trabajo de la Fundación Mediterránea advierte que para interpretar el alcance del problema en 2026, es preciso considerar lo ocurrido en el año anterior. En 2025 el consolidado de provincias registró un déficit financiero equivalente al 0,4% del PIB, revirtiendo el superávit del 0,1% del PIB obtenido en 2024. Para encontrar un desequilibrio mayor hay que remontarse a 2019, cuando el rojo llegó al 0,6% del PIB. En términos históricos, el resultado promedio del consolidado provincial entre 2000 y 2025 fue de 0,3% del PIB.

Provincias con mayores desequilibrios

Quince provincias cerraron 2025 con déficit financiero. Los mayores desequilibrios se registraron en Tierra del Fuego (14,1% del gasto total), La Pampa (11,6%), Chubut (7,4%) y Chaco (6,8%). Entre las jurisdicciones más pobladas, Buenos Aires mostró un déficit del 5,6% y Mendoza del 5,5% de sus respectivos gastos totales. Solo nueve distritos terminaron el año en superávit: Jujuy (15,2%), Santiago del Estero (5,7%) y San Luis (2,3%) encabezaron ese grupo.

El gasto provincial vuelve a tensionar las cuentas

La raíz del problema está en la dinámica del gasto. Las provincias aplicaron en 2024 un ajuste real del 15,8%, pero en 2025 revirtieron parte de ese esfuerzo con una expansión del 7,4%. En el bienio 2024, 2025, el gasto del consolidado provincial acumula una contracción del 9,6%, cifra que contrasta con el recorte del 24,9% registrado por el sector público nacional en igual período. La expansión del gasto provincial en 2025 frustró la oportunidad de consolidar el equilibrio fiscal en un año en que los ingresos acompañaron moderadamente.

Con ingresos en retroceso y un punto de partida deficitario, el IERAL construye un escenario en el que las erogaciones provinciales se mantienen constantes en términos reales durante el primer semestre de 2026. En ese supuesto, el consolidado provincial pasaría de un superávit financiero del 1% del gasto en el primer semestre de 2025 a un déficit del 2% en igual período de 2026. Las situaciones más críticas corresponden a Tierra del Fuego (donde el déficit treparía al 11% del gasto), Chaco (10%), Chubut (8%) y Buenos Aires (6%). Cuatro provincias que eran superavitarias en el primer semestre de 2025 (Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja) pasarían a registrar números rojos.

image Según la Mediterránea Mendoza está entre las provincias que cerrará el 2026 con deficit

El ajuste necesario para recuperar el equilibrio

El ejercicio inverso, estimar cuánto debería contraerse el gasto para alcanzar el equilibrio financiero en el semestre, arroja resultados igualmente elocuentes. Tierra del Fuego y Chaco deberían reducir sus erogaciones reales entre un 10% y un 11% respecto al primer semestre de 2025; Chubut, un 8%; Buenos Aires, un 6%. En el otro extremo, Jujuy podría incrementar su gasto real hasta un 13% y Mendoza hasta un 8% sin comprometer el equilibrio, en virtud de una posición de partida más sólida.

El análisis del IERAL concluye con una advertencia de política pública: la situación fiscal provincial requiere la definición de una regla de gasto (tanto a nivel nacional como subnacional) que resguarde el equilibrio fiscal de manera duradera. Sin ese marco, la mejora coyuntural de mayo no alcanza para contener la tendencia de fondo.