8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en enero 2026

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de enero. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en enero 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en enero 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de enero. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar
Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de enero 2026

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de enero 2026

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de enero 2026

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Cuándo y cuánto se cobra la Ayuda Escolar de ANSES
Importante

Ayuda Escolar ANSES 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto
Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado en Argentina en enero de 2026
MERCADO AUTOMOTOR

Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado argentino en enero de 2026

Todos los titulares del programa recibirán en enero un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

  • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: martes 13 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en enero

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

La provincia de Mendoza tiene las expensas más caras del país: cuánto cuestan en promedio

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 8 de enero de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 8 de enero de 2026

Luis Caputo defendió el préstamo, los activos no repuntaron y el riesgo país subió

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero de 2026

Cómo ahorrar hasta $25.000 al cargar combustible durante enero

Messi habló y el vino quedó en el centro de la escena: un gesto que alienta al sector vitivinícola

LO QUE SE LEE AHORA
La provincia de Mendoza tiene las expensas más caras del país: cuánto cuestan en promedio
DATOS NACIONALES

La provincia de Mendoza tiene las expensas más caras del país: cuánto cuestan en promedio

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026