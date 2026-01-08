Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en enero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de enero. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de enero 2026 Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de enero 2026 El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en enero un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

Documentos terminados en 0 y 1 : lunes 12 de enero

: lunes 12 de enero Documentos terminados en 2 y 3 : martes 13 de enero

: martes 13 de enero Documentos terminados en 4 y 5 : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Documentos terminados en 6 y 7 : jueves 15 de enero

: jueves 15 de enero Documentos terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en enero Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones: Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.