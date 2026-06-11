11 de junio de 2026
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Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC Argentina

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de mayo: qué estiman las consultoras privadas

El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de mayo y las consultoras privadas coinciden en que se registró una nueva desaceleración.

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de mayo: qué estiman las consultoras privadas

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de mayo: qué estiman las consultoras privadas

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde la inflación de mayo, la cual se habría vuelto a desacelerar aunque sigue estando por encima del 2%. El organismo que preside Pedro Lines expondrá la variación final correspondiente al quinto mes del año.

Distintas consultoras estiman que en mayo se habría marcado una nueva desaceleración, por lo que acumularía dos meses seguidos con una tendencia a la baja. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%).

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que actúa como un anticipo del IPC nacional, marcó 2,1% en mayo y bajó 0,4 p.p. mensuales. En el año acumula un avance del 14%.

consumo supermercado
Este jueves, el INDEC dará a conocer el nuevo dato de la inflación.

Este jueves, el INDEC dará a conocer el nuevo dato de la inflación.

Qué estiman las consultoras sobre la inflación de mayo

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (3,4%), "Alimentos y Bebidas No Alcohólicas" (3,0%) y "Restaurantes y Hoteles" (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

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