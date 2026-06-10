Qué harán los mendocinos con el aguinaldo: ¿pagar deudas, ahorrarlo o irse de vacaciones?

El aguinaldo está cada vez más cerca de ser percibido, principalmente por trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Recordemos que se trata del 50% del mejor sueldo cobrado durante los primeros seis meses del año.

Es decir, en algunos casos será de $600.000 (para quienes hayan percibido como salario más alto $1.200.000), para otros de $400.000 (si el sueldo más alto fue de $800.000) y para otros de $800.000 (si alcanzaron los $1.600.000). Se trata de casos hipotéticos , claro, aunque tomando como referencia salarios promedio.

Ahora bien, ¿para qué destinarán este ingreso extra los trabajadores de Mendoza? Sitio Andino realizó un relevamiento que inclina la balanza hacia un dato que parece imponerse: el pago de deudas .

Aguinaldo: entre las deudas, el ahorro y las vacaciones

Mendocinos consultados en la calle se manifestaron de diferentes formas. “No sé si lo invierto en algo, tengo que pagar cosas”, sostuvo una mujer. Otros expresaron ser trabajadores independientes -monotributistas o emprendedores-, por lo que dieron a entender que no cobrarán aguinaldo.

Uno de los consultados señaló que destinará el dinero para viajar a visitar a sus hijos, que viven en el norte del país, mientras que sólo uno expresó su deseo de ahorrarlo: “Lo quiero ahorrar”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Aguinaldo | El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un momento clave en el año para los trabajadores del país. En el contexto económico actual, este ingreso extra deja de ser un simple beneficio para convertirse en una herramienta estratégica de alivio o proyección: para muchos significa la oportunidad de saldar deudas pendientes y equilibrar las finanzas del hogar, mientras que para otros es una posibilidad de inversión. Salimos a la calle a preguntarle a los mendocinos ¿en qué van a invertir el aguinaldo? y las respuestas no sorprendieron. Y vos ¿qué vas a hacer con ese extra? @gaspariflor #Finanzas #Economía #Aguinaldo #Inversión" View this post on Instagram

En paralelo, Sitio Andino elaboró una encuesta pública cuyos resultados fueron contundentes respecto del destino del aguinaldo:

Pagar deudas: 43,3%.

Vacaciones: 10,9%.

Ahorrar: 15,9%.

Gastos corrientes: 15,3%.

No cobro aguinaldo: 14,7%.

El pago de deudas, el principal destino del aguinaldo

El dato no sorprende si se considera que la morosidad de los argentinos atraviesa niveles altísimos. La mayoría se encuentra en situación de deuda o necesita afrontar gastos corrientes. En cambio, un porcentaje mucho menor afirma que utilizará ese ingreso para vacaciones o ahorro.

Esto encuentra respaldo en datos difundidos recientemente por la consultora Focus Market. El relevamiento asegura que el 23% de los encuestados utilizará el aguinaldo de junio para pagar deudas, mientras que un 16% lo destinará a gastos generales, como expensas o servicios.

billete salario aguinaldo La mayoría destinará su aguinaldo para pagar deudas.

Se trata de una orientación muy distinta a la de años atrás, cuando el aguinaldo solía utilizarse para ahorrar o vacacionar. Hoy el panorama parece ser otro y reafirma la compleja situación económica que atraviesan miles de personas.

Cuándo se cobra el aguinaldo en junio de 2026

La primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el martes 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por la normativa para trabajadores en relación de dependencia y empleados públicos.

No obstante, la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para el pago de remuneraciones, criterio que también alcanza al SAC. Por esa razón, el vencimiento efectivo puede extenderse hasta el lunes 6 de julio.

Asimismo, los empleados estatales de Mendoza ya tienen confirmada la fecha de pago correspondiente al próximo 19 de junio.