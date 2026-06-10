Crisis pyme en Mendoza: ya cerraron más de 1.100 negocios por la caída del consumo

Crisis en las pymes mendocinas: "En una pyme se va el dueño junto con los empleados"

Más de 1.100 emprendimientos y pymes cerraron sus puertas en Mendoza durante 2026 , de acuerdo con datos relevados por distintas asociaciones sectoriales. Así lo aseguró Gabriel Bravo , integrante de la Comisión Directiva de APYME, quien advirtió sobre una situación crítica para las pequeñas y medianas empresas de la provincia .

Para el dirigente pyme, el principal factor detrás de los cierres es la retracción del mercado interno . "La baja del consumo interno es el desencadenante de todo. Eso genera despidos, bajos salarios y empieza a dejar afuera a un montón de jugadores de la economía local y regional", sostuvo en diálogo con Noticiero Andino.

" Venimos a la baja, ya van a ser más de dos años . Esto es la crónica de un final anunciado", afirmó. En ese sentido, consideró que las expectativas generadas en torno a la desaceleración de la inflación no lograron traducirse en una mejora para el entramado productivo y comercial.

"En una pyme se va el dueño de la empresa junto con los empleados"

Respecto de las empresas que todavía continúan operando, Bravo señaló que la caída de las ventas sigue siendo el principal problema. Además, describió las dificultades que enfrentan muchas pequeñas empresas para afrontar incluso el cierre de sus actividades.

"El problema de las pymes es que ni siquiera tienen los recursos para poder darle final al ciclo y decirle a un empleado: 'Hasta acá llegamos'. En una pyme se va el dueño de la empresa junto con los empleados. La persiana la bajan juntos", expresó.

Entre los sectores más afectados en Mendoza, mencionó en primer lugar al comercio vinculado al comercio, como almacenes de barrio y minimercados. También advirtió sobre la situación de la gastronomía.

Cafe, mozos, cafetería, gastronomía Comercio, gastronomía e industria están golpeados. Foto: Cristian Lozano

A ello sumó la actividad industrial, sobre la que aseguró que "hace por lo menos diez años que no se está incentivando para nada", incluyendo a la agroindustria.

Créditos y financiamiento no alcanzan para reactivar

Consultado por Noticiero Andino sobre las medidas necesarias para revertir el escenario y sobre las nuevas líneas de financiamiento anunciadas entre el Gobierno provincial y Banco Nación, Bravo relativizó su impacto. "Los créditos a los que hoy una micro y pequeña empresa podría acceder serían para salir a pagar deuda, no para reactivar nada", afirmó.

A su entender, la recuperación es posible si se reactiva el consumo y mejoran los salarios. "La reactivación va del lado del consumo, va del lado del asalariado".

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