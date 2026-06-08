Respiro para las pymes mendocinas: Banco Nación lanza línea de financiamiento con tasas subsidiadas

Las pequeñas y medianas empresas de Mendoza tendrán acceso a una nueva línea de financiamiento para capital de trabajo con una tasa final del 18%, tras un acuerdo entre el Banco Nación y el Gobierno provincial .

El anuncio contempla un cupo de $100.000 millones para Mendoza dentro de un fondo nacional de $500.000 millones y busca ampliar el acceso al crédito en un contexto de desaceleración de la inflación y reacomodamiento de la actividad económica.

Banco Nación y la provincia anunciaron una nueva línea de financiamiento para pymes.

La línea será canalizada a través del Fondo Pellegrini, tendrá un plazo de 12 meses y permitirá acceder a préstamos de hasta $300 millones por empresa . La novedad es que la Provincia subsidiará cinco puntos porcentuales de la tasa , reduciendo el costo financiero para las pymes mendocinas.

Créditos para capital de trabajo con tasa subsidiada

Durante la presentación, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, explicó que el programa contará con un alcance nacional de $500.000 millones, de los cuales $100.000 millones estarán disponibles para Mendoza.

"Vamos a estar financiando capital de trabajo, hasta 300 millones de pesos por cada empresa, a una tasa del 18%", afirmó el titular de la entidad financiera.

Según detalló, el beneficio es posible gracias al aporte provincial para reducir el costo del financiamiento. "El gobernador hace una baja de tasa de 5 puntos más", señaló Wasserman.

pymes 2 El anuncia llega en un contexto complejo para las pymes. Foto: gentileza

Desde el Gobierno provincial destacaron que la herramienta busca mejorar el acceso al crédito para empresas que necesitan financiar operaciones corrientes, compra de insumos, producción o expansión de actividades.

El objetivo: que más pymes accedan al financiamiento

El gobernador enmarcó la medida dentro del proceso de normalización económica que, según su visión, atraviesa el país y sostuvo que el sistema financiero debe volver a cumplir un rol central en el financiamiento productivo.

"No hay ninguna chance de crecer, de ampliar nuestras empresas, de crear nuevas empresas y demás, sin que el sistema financiero funcione fluidamente", afirmó.

En ese sentido, remarcó que "los bancos tienen que volver a trabajar de bancos" y consideró que durante años estuvieron más enfocados en financiar al sector público que al privado.

Cornejo explicó que la tasa original de la línea se ubicaba en el 23%, pero que la Provincia decidió aportar cinco puntos adicionales de subsidio. "La tasa queda en 18, no hay ninguna tasa de ese tipo en el mercado financiero en Mendoza", aseguró.

Mendoza apuesta a pasar de 9.000 a 15.000 pymes financiadas

Tras el anuncio, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que el objetivo es ampliar de manera sustancial la cantidad de empresas que acceden al crédito.

cornejo banco nacion credito financiamiento1 La apuesta va más allá de la vitivinicultura. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

"Los que han tomado en el último año han tomado 9.000 pymes, que es un número importante. Nosotros aspiramos a que sean 15.000 las pymes", afirmó.

El funcionario explicó que la línea no estará dirigida exclusivamente a la vitivinicultura, sino que alcanzará a una amplia variedad de sectores económicos. "Esto entra en industria, comercio, todas las otras industrias aledañas y toda la agricultura en general", indicó.

Para acceder al beneficio, las empresas podrán iniciar las gestiones directamente ante el Banco Nación o canalizar consultas a través del Ministerio de Producción y del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo que participará en la instrumentación del subsidio provincial a la tasa.