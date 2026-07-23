El frío impactó en el precio de la verdura en Mendoza: cuánto cuesta la papa, berenjena y zapallitos

Las heladas, las bajas temperaturas y el intenso temporal que afectaron a Mendoza no solo complicaron el tránsito y las rutas. El frío también tuvo impacto en la producción frutihortícola y, en pocos días, algunos precios de verduras registraron fuertes aumentos.

De acuerdo con lo señalado por la Unión Frutihortícola a Sitio Andino, las modificaciones se produjeron en un período muy corto. En menos de una semana, algunos productos tuvieron incrementos significativos, mientras que otros mantuvieron sus valores de referencia.

A continuación, un repaso por algunos de los principales cambios registrados cinco días después del temporal. Los valores corresponden a precios de referencia difundidos por la entidad y pueden variar según la feria o la verdulería.

En menos de una semana, algunos productos tuvieron incrementos significativos.

El pimiento rojo fue uno de los que registró el mayor incremento. El precio por kilo pasó de $4.000 a $6.500 , lo que representa una suba del 62,5%.

La berenjena también tuvo un fuerte aumento. El valor de la carga pasó de $20.000 a $31.000, con una suba del 55%. En el caso del precio por kilo, pasó de $2.500 a $3.500, un incremento del 40%.

La lechuga morada subió de $12.000 a $18.000 por carga, lo que representa un aumento del 50%. Por su parte, el zapallito italiano pasó de $30.000 a $38.000, con una variación del 26,7%.

El pimiento rojo subió más del 60%.

Papa, banana y pimiento verde, otros precios que cambiaron

La papa sucia pasó de $20.000 a $22.000, con una suba del 10%. En el caso de la banana Ecuador, el valor aumentó de $33.000 a $35.000, lo que representa un incremento del 6,1%.

El pimiento verde también registró un aumento, aunque más moderado que el rojo: pasó de $3.000 a $3.500 por kilo, con una suba del 16,7%.

En tanto, el zapallito redondo mantuvo el valor de la carga en $20.000, aunque el precio por kilo pasó de $1.300 a $1.500, un aumento del 15,4%.

Los precios difundidos corresponden a valores de referencia del sector y pueden presentar diferencias según el lugar de compra. La evolución de los próximos días dependerá, entre otros factores, de la situación climática y del impacto que las bajas temperaturas hayan tenido sobre la producción.