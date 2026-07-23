23 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Precio

El frío impactó en el precio de la verdura en Mendoza: cuánto cuesta la papa, berenjena y zapallitos

Las bajas temperatura golpearon a la producción mendocina y, en pocos días, algunos precios cambiaron. Un repaso por los productos que modificaron sus valores.

El frío impactó en el precio de la verdura en Mendoza: cuánto cuesta la papa, berenjena y zapallitos

El frío impactó en el precio de la verdura en Mendoza: cuánto cuesta la papa, berenjena y zapallitos

 Por Soledad Maturano

Las heladas, las bajas temperaturas y el intenso temporal que afectaron a Mendoza no solo complicaron el tránsito y las rutas. El frío también tuvo impacto en la producción frutihortícola y, en pocos días, algunos precios de verduras registraron fuertes aumentos.

De acuerdo con lo señalado por la Unión Frutihortícola a Sitio Andino, las modificaciones se produjeron en un período muy corto. En menos de una semana, algunos productos tuvieron incrementos significativos, mientras que otros mantuvieron sus valores de referencia.

En menos de una semana, algunos productos tuvieron incrementos significativos.

En menos de una semana, algunos productos tuvieron incrementos significativos.

A continuación, un repaso por algunos de los principales cambios registrados cinco días después del temporal. Los valores corresponden a precios de referencia difundidos por la entidad y pueden variar según la feria o la verdulería.

Los productos que más aumentaron tras el temporal

El pimiento rojo fue uno de los que registró el mayor incremento. El precio por kilo pasó de $4.000 a $6.500, lo que representa una suba del 62,5%.

La berenjena también tuvo un fuerte aumento. El valor de la carga pasó de $20.000 a $31.000, con una suba del 55%. En el caso del precio por kilo, pasó de $2.500 a $3.500, un incremento del 40%.

La lechuga morada subió de $12.000 a $18.000 por carga, lo que representa un aumento del 50%. Por su parte, el zapallito italiano pasó de $30.000 a $38.000, con una variación del 26,7%.

El pimiento rojo subió más del 60%.

El pimiento rojo subió más del 60%.

Papa, banana y pimiento verde, otros precios que cambiaron

La papa sucia pasó de $20.000 a $22.000, con una suba del 10%. En el caso de la banana Ecuador, el valor aumentó de $33.000 a $35.000, lo que representa un incremento del 6,1%.

El pimiento verde también registró un aumento, aunque más moderado que el rojo: pasó de $3.000 a $3.500 por kilo, con una suba del 16,7%.

En tanto, el zapallito redondo mantuvo el valor de la carga en $20.000, aunque el precio por kilo pasó de $1.300 a $1.500, un aumento del 15,4%.

Los precios difundidos corresponden a valores de referencia del sector y pueden presentar diferencias según el lugar de compra. La evolución de los próximos días dependerá, entre otros factores, de la situación climática y del impacto que las bajas temperaturas hayan tenido sobre la producción.

Temas
Seguí leyendo

Un detalle puede decir mucho: cinco regalos para celebrar el Día del Amigo

Asado, picada o restaurante: cómo celebrar el Día del Amigo sin gastar de más

Vaca Muerta impulsa a la Patagonia y los precios relativos anticipan mayor actividad económica

Del bebé al adolescente: cuánto cuesta mantener a un hijo, según el INDEC

La locura por ver a Argentina en la final disparó las entradas a precios impensados

El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan

Relevamiento de precios de Sitio Andino: el changuito volvió a subir en julio, muy por encima de los datos oficiales

Inflación por debajo del 2%: así festejó el oficialismo el dato que difundió el Indec

Lee además
El precio del petróleo sigue en alza mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo sigue en alza mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz
Persiste un problema para quienes buscan alquilar con mascota en Mendoza: qué dice un informe

El problema que sigue complicando a quienes buscan alquilar con mascota en Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza extendió el plazo para renovar un registro clave para productores: hasta cuándo hay tiempo

El trámite que puede proteger económicamente al productor en caso de granizo, heladas y pérdidas

Las Más Leídas

El jefe comunal capitalino se anota en la carrera por la sucesión de Cornejo. video

"Me encantaría": ¿Ulpiano Suarez eligió a su compañero de fórmula para 2027?

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Rodrigo De Paul junto a su padre Roberto. video

Conspiraciones, dolor y futuro: todo lo que contó el padre de Rodrigo De Paul

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de julio: números ganadores del sorteo 3393

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de julio: números ganadores del sorteo 3393