20 de julio de 2026
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Día del Amigo

Cinco regalos para el Día del Amigo 2026: opciones con precios para todos los bolsillos

Hay quienes prefieren un libro, otros un vino o un detalle dulce para celebrar el Día del Amigo. Reunimos 5 opciones para inspirarte antes de comprar un regalo.

Cinco regalos para el Día del Amigo 2026: opciones con precios para todos los bolsillos

Cinco regalos para el Día del Amigo 2026: opciones con precios para todos los bolsillos

 Por Soledad Maturano

Faltan pocos días para un nuevo Día del Amigo, una fecha que invita a celebrar el cariño, el acompañamiento y todo lo compartido con las personas que elegimos llamar amigos. Este año, el 20 de julio caerá un día después de la final del Mundial 2026. En medio de toda esa efervescencia futbolera, un pequeño regalo puede ser una linda forma de decir "gracias" y celebrar esos vínculos que acompañan la vida cotidiana.

Con esa idea, Sitio Andino realizó un relevamiento de precios en cinco categorías de regalos: libros, chocolates, perfumes, tecnología (auriculares y relojes inteligentes) y el clásico vino mendocino. A continuación, algunas opciones para distintos gustos y bolsillos.

Libros, vino o chocolates: algunas de las opciones para regalar en el Día del Amigo.

Libros, vino o chocolates: algunas de las opciones para regalar en el Día del Amigo.

Libros: historia para regalar y compartir

Para quienes disfrutan de la lectura, un libro siempre es una buena idea de regalo. Estas son algunas opciones que dan cuenta de la importancia de la amistad, la creatividad y el afecto:

  • Flush, de Virginia Woolf. La historia de un cocker spaniel que acompaña a la poeta Elizabeth Barrett y permite recorrer una época de profundos cambios sociales. $21.900.
  • Antología de la literatura fantástica, compilada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Una selección de relatos que exploran el misterio y lo sobrenatural. $34.999.
  • Viajera crónica, de Hebe Uhart. Crónicas nacidas de recorridos por pueblos y ciudades de Argentina y el mundo, con la mirada única de una de las escritoras más reconocidas del país. $31.000.
  • Poéticas afectivas, de Vir Cano. Cuatro ensayos que invitan a reflexionar sobre los vínculos, las emociones y las experiencias compartidas. $29.000.

Un vino mendocino para brindar por la amistad

Nuestra provincia es capital mundial del vino y, como tal, es un regalo clásico y que no falla. Estas son algunas de las etiquetas relevadas:

  • Los Árboles Malbec: $4.950.
  • Cordero con Piel de Lobo Malbec: $5.900.
  • Dadá: $7.750.
  • Trivento Blanco: $10.320.
  • Alma Mora Blanco Dulce: $6.320.
  • Luigi Bosca Malbec: $18.850.
  • Catena Zapata Cabernet/Malbec: $23.000.
El vino es un clásico regalo mendocino.

El vino es un clásico regalo mendocino.

Chocolates y bombones

Un regalo sencillo y afectivo son los chocolates y bombones. Algunos precios relevados son:

  • Chocolate Bonafide 90 g: $2.000.
  • Chocolate Vizzio con almendras: $3.652.
  • Chocolate Milka Oreo Bis: $4.591.
  • Cofler Block 170 g: $7.034.
  • Bombones Bon o Bon Blanco: $8.312.
  • Bombones Hamlet Tradicional: $11.145.

Auriculares y relojes inteligentes

La electrónica también es una opción práctica y estratégica para ese amigo que perdió o se le rompió los auriculares o, bien, para aquellos amigos que entrenan y quieren un reloj inteligente.

Algunos precios relevados por Sitio Andino:

  • Auriculares inalámbricos Aiwa TWA-100: $13.000.
  • Auriculares Aiwa TWA-80B: $11.000.
  • Auriculares con display Suono AYV0309: $26.000.
  • Smartwatch Noax Pulse Curvo: $27.299.
  • Smartwatch NT14 sumergible: $35.000.
  • Smartwatch T2 Pro: $27.900.

Perfumes, un clásico que nunca pasa de moda

El Día del Amigo es una buena oportunidad para agradecer a quienes siempre están.

El Día del Amigo es una buena oportunidad para agradecer a quienes siempre están.

En el sitio web de una farmacia con varios locales en Mendoza estos son algunos perfumes y sus precios:

  • Cher Dieciocho Glossy 100 ml: $49.990.
  • Tucci Incanto Dolce Pistacchio 100 ml (2x1): $39.990.
  • De La Patagonia Asher 50 ml: $24.500 (50% de descuento).
  • De La Patagonia Kosten 50 ml: $24.500 (50% de descuento).
  • Giesso Esencia 60 ml: $15.950 (50% de descuento).

Un libro, una botella de vino, un perfume o una caja de chocolates. En definitiva, el Día del Amigo suele ser una buena oportunidad para agradecer con un gesto a quienes forman parte de la vida cotidiana, en las buenas y en las malas.

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